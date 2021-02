Améliorations au PACTE - Une aide additionnelle bien reçue pour l'industrie touristique

QUÉBEC, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'annonce de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, pour venir en aide à l'industrie touristique durement affectée par la pandémie de COVID-19 est bien reçue. En ajustant ainsi ses programmes d'aide afin que les entreprises résistent mieux aux impacts économiques causés par cette situation exceptionnelle, le gouvernement du Québec reconnaît une fois de plus les enjeux uniques que doit surmonter le tourisme durant cette période de crise qui s'allonge.

Les modifications annoncées aujourd'hui au PACTE représentent une aide supplémentaire pour soutenir les entreprises touristiques du Québec qui font face à des enjeux de liquidités. La Conférence salue le support financier additionnel consenti, et qui avait été recommandé par les représentants de l'industrie, concernant la couverture des frais d'énergie, un poste de dépenses important pour les entreprises.

En adhérant au PACTE, les entreprises pourront obtenir un remboursement de ce type de frais encourus pendant la période froide jusqu'à concurrence de 35 000 $ par mois pour un maximum de 6 mois. De plus, en augmentant jusqu'à 250 000 $ le montant maximal du pardon de prêt accordé par ce même programme, les entreprises touristiques pourront souffler davantage dans un contexte où l'interruption des affaires et l'incertitude ne les libèrent pas des obligations financières auxquelles elles doivent faire face. Enfin, l'élargissement des critères d'admissibilité du PACTE à de nouveaux types d'entreprises tels les gîtes (plus de 4 chambres), les résidences en tourisme (4 résidences et plus) et les hôtels de 300 chambres et plus est aussi une bonne nouvelle.

« La pandémie a permis à tous de constater combien le tourisme est important pour le Québec et l'effet multiplicateur qu'il a dans l'économie, autant dans les grands centres qu'en région. Pour espérer relancer le tourisme, on doit fondamentalement protéger ses actifs économiques et préserver ses ressources humaines face à l'interruption prolongée des activités », affirme M. Raymond Bachand, conseiller stratégique et président de la Conférence. « Jumelée aux autres programmes d'aide existants, autant au fédéral qu'au provincial, cette annonce spécifique pour le tourisme par la ministre du Tourisme du Québec, madame Caroline Proulx, ajoute au soutien fourni aux entreprises en attendant la reprise des activités. »

À propos de la Conférence économique de l'industrie touristique québécoise

La Conférence économique de l'industrie touristique québécoise est un comité conseil de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec formé de propriétaires et de dirigeant.e.s d'entreprises québécoises ayant une fine compréhension des enjeux régionaux et de tous les secteurs en tourisme. Ensemble, ils cumulent une expérience majeure des opérations dans l'industrie touristique québécoise et bénéficient de la complémentarité de leurs expertises. La Conférence représente les secteurs de l'hébergement, des attractions et des festivals et événements. À partir de données, d'activités de veille et d'analyses économiques, les membres de la Conférence échangent sur les principaux enjeux identifiés par les entreprises et le réseau associatif québécois, notamment l'état de l'environnement d'affaires et l'impact des politiques publiques sur l'industrie. Ils analysent également les conditions de succès et recommandent les stratégies à mettre en place afin de générer le maximum de retombées pour l'ensemble du Québec.

