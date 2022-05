Amélioration des services de première ligne - Nouvelle clinique d'urgences mineures dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Jean-Talon, Joëlle Boutin, annonce, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, l'ouverture d'une nouvelle clinique d'urgences mineures à l'Hôpital Jeffery Hale. Ce projet novateur, lancé par le CIUSSS de la Capitale-Nationale, vise à améliorer l'accès aux services de santé de première ligne, particulièrement pour la clientèle orpheline, et diminuer la pression sur les urgences de la région.

Ainsi, à partir du 3 mai, la clinique d'urgences mineures du Jeffery Hale accueillera sans rendez-vous des patients orphelins ou ceux étant dans l'impossibilité de prendre rendez-vous avec leur médecin. Des patients qui se présentent dans d'autres urgences de la région pour des besoins mineurs, c'est-à-dire qui ne mettent pas en danger la vie des personnes, mais qui nécessitent une intervention la journée même ou le lendemain, pourront également être dirigés vers cette clinique.

L'approche multidisciplinaire sera au cœur de ce projet. À terme, l'équipe traitante sera composée d'infirmières praticiennes spécialisées, d'un pharmacien, de médecins, d'un physiothérapeute et de personnel infirmier. L'objectif est d'offrir le bon soin, au bon endroit, au bon moment, par le bon professionnel, tout en permettant d'enlever de la pression sur les urgences de la région.

« Notre objectif, avec ce nouveau modèle d'organisation des services de première ligne, est de fournir les soins les plus appropriés à chaque condition, dans un délai optimal, en fonction des besoins de nos citoyens. Je me réjouis de la concrétisation de ce projet pilote qui est certainement en phase avec notre Plan santé que nous avons présenté il y a quelques semaines. Je demeure persuadé que c'est grâce à de telles initiatives novatrices que nous pourrons offrir aux Québécois un réseau de la santé plus humain et plus performant. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ce nouveau type d'urgence est un premier pas vers une meilleure organisation des services de première ligne dans la région. Je me réjouis de constater que nos citoyens profiteront d'un meilleur arrimage de services ainsi que d'un meilleur accès aux services de première ligne, en fonction de la gravité de leur état de santé. Il s'agit d'un gain majeur pour notre Capitale-Nationale, où les besoins croissants et diversifiés bénéficieront d'une telle approche multidisciplinaire novatrice. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon

Cette clinique d'urgences mineures propose une offre de service supplémentaire se situant entre les groupes de médecine de famille réseau (GMF-R) et les urgences. Elle permettra la prise en charge de problèmes mineurs de santé, tels que le traitement d'une entorse, d'une fracture simple, d'une plaie, de douleurs au dos ou d'une infection.

La clinique sera ouverte tous les jours, entre 8 h et 16 h. Dès le 22 mai, l'ouverture de la clinique sera de 8 h à 20 h.

Les services seront offerts en français et en anglais pour la communauté anglophone et allophone de la région de la Capitale-Nationale.

Soulignons qu'en 2019-2020, environ deux millions d'usagers québécois ont consulté à l'urgence pour des problèmes de santé mineurs. Cela représente plus de 50 % des visites faites annuellement dans les urgences du Québec, qui pourraient être prises en charge par d'autres services. De nombreux usagers consultent à l'urgence pour des soins mineurs par manque d'accès à une consultation ou à certains services en première ligne.

Rappelons que le ministre de la Santé et des Services sociaux a déposé le 29 mars dernier son Plan santé, un plan concret pour effectuer les changements nécessaires afin d'offrir aux Québécoises et Québécois un réseau de la santé et des services sociaux plus humain et plus performant.

