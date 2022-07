OTTAWA, ON, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, et ministre de la Protection civile et député d'Ottawa-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa, ont annoncé un financement de plus de 625 000 $ pour l'amélioration des infrastructures vertes du Centre communautaire de Hintonburg, à Ottawa.

« Le Centre communautaire de Hintonburg est une pierre angulaire de notre quartier. On y offre un éventail de programmes et de services aux résidents de tous âges et de toutes capacités. Les travaux de rénovation permettront de moderniser cet important carrefour communautaire, d'en améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les résidents ont préconisé pour une action locale forte en matière de changement climatique. Je suis fier de soutenir les efforts déployés pour enrichir notre ville, améliorer notre résilience aux changements climatiques et faire en sorte que notre collectivité fasse partie de la solution », a déclaré Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile et député d'Ottawa-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Les immeubles sont la source la plus importante de gaz à effet de serre à Ottawa et la plupart de ces émissions proviennent du chauffage des locaux. C'est pourquoi la Ville d'Ottawa a lancé un programme de rénovation et de modernisation afin de réaliser de meilleures améliorations de rendement énergétiques dans les immeubles qui sont la propriété de la Ville, et des programmes comme la Stratégie d'amélioration des bâtiments d'Ottawa pour encourager le secteur privé à faire la même chose. L'atteinte des cibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à Ottawa d'ici 2050 nécessitera des efforts concertés et la collaboration des résidents, des entreprises et de tous les ordres de gouvernement » a indiqué Son honneur Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa.

Le financement servira à effectuer d'importants travaux de rénovation à l'installation afin de la rendre plus écoénergétique. Les travaux consisteront à améliorer le bâtiment, à installer des fenêtres à haut rendement, à moderniser les équipements de chauffage, de refroidissement et de ventilation, ainsi qu'à remplacer le système de chauffage au gaz par des thermopompes. Une fois terminés, les travaux permettront de réduire la consommation énergétique de l'installation d'environ 30,8 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 28,9 tonnes par année. Les coûts de chauffage seront réduits, et le centre sera plus écoénergétique et plus résilient.

Il s'agit du premier projet de rénovation majeure d'un bâtiment de la Ville d'Ottawa. Il s'agit d'un projet essentiel pour les collectivités de Hintonburg et de Mechanicsville, qui offrira des espaces où les gens pourront socialiser, s'amuser, apprendre et rester actifs. Le centre pourra continuer d'offrir un large éventail de programmes à des personnes de tous âges, y compris des programmes parascolaires et des programmes spécialisés adaptés aux besoins des personnes atteintes des déficiences intellectuelles ou physiques.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 625 000 $ dans le projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit plus de 625 000 $ dans le projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

