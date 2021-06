Amélioration des infrastructures municipales - Le gouvernement annonce un investissement de 13 M$ à Sainte-Pétronille

SAINTE-PÉTRONILLE, QC, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, est heureuse d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, que le chemin Royal (route 368) à Sainte-Pétronille fera peau neuve. En effet, un investissement total de près de 13 millions de dollars assurera la reconstruction de la chaussée et de l'égout pluvial, de même que l'implantation d'un réseau d'égout sanitaire. Pour l'occasion, Mme Foster était accompagnée de M. Harold Noël, maire de Sainte-Pétronille.

Le projet prévoit la mise en place d'un réseau d'égout domestique d'une longueur d'environ 1 890 mètres sous les chemins Royal et de l'Église et sous les rues Gagnon, Laflamme et du Quai, ainsi que la reconstruction du réseau d'égout pluvial et du chemin Royal. D'autres tronçons de rues feront également l'objet de travaux : les rues du Quai, Gagnon, Laflamme, Horatio-Walker et les chemins de l'Église Sud, Blais et de l'Église Nord.

L'ensemble du réseau sera accompagné d'un système de traitement des eaux usées. Un total de près de 100 résidences localisées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation bénéficiera des nouvelles installations. Ces travaux majeurs permettront de corriger une situation qui perdure depuis de nombreuses années. À cet effet, Sainte-Pétronille répondra désormais aux exigences en matière de normes environnementales et disposera d'infrastructures adéquates qui contribueront à limiter le rejet d'eaux usées dans l'environnement.

Citations :

« Ce soutien financier s'inscrit dans notre volonté d'appuyer les villages, villes et municipalités de toutes les régions du Québec dans leurs efforts d'épanouissement. Cela passe entre autres par l'amélioration des infrastructures. Aujourd'hui, nous investissons plus de 13 millions de dollars pour soutenir les résidentes et résidents de Sainte-Pétronille et nous en sommes fiers. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis ravi que ce projet d'envergure voie le jour. Il offrira aux citoyennes et citoyens de Sainte-Pétronille de nouvelles infrastructures sécuritaires, répondants aux normes environnementales actuelles. La reconstruction du chemin Royal est une belle occasion d'améliorer la géométrie de la route et donc, la sécurité des usagères et usagers qui y circulent. »

François Bonnardel, ministre des Transports

« Je suis heureuse de la concrétisation de ce projet qui verra le jour à Sainte-Pétronille. Je sais que les citoyennes et les citoyens l'attendaient depuis longtemps! Ces travaux d'envergure représentent un investissement important pour la qualité de vie de toute la communauté. Il en résultera un environnement plus sain qui profitera également aux générations à venir. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

« Les membres du conseil municipal du village de Sainte-Pétronille apprécient l'aide financière du gouvernement du Québec. Celle-ci permettra à la municipalité de mettre aux normes ses infrastructures sanitaires, routières et piétonnières. Merci! »

Harold Noël, maire de Sainte-Pétronille

Faits saillants :

Une aide financière de 8 770 785 $ est accordée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au village de Sainte-Pétronille pour les travaux visant l'assainissement des eaux usées dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2021-2031 (PQI).

Le ministère des Transports collabore aussi financièrement au projet pour une somme d'environ 4,3 millions de dollars.

La reconstruction du chemin Royal sera l'occasion d'améliorer la géométrie de la route et d'optimiser l'évacuation des eaux pluviales. La nouvelle chaussée facilitera la circulation des véhicules, en plus d'augmenter le confort de roulement des cyclistes. Finalement, des modifications seront apportées aux bordures ainsi qu'aux trottoirs, ce qui accentuera la sécurité des piétons circulant sur cette route.

La date de début des travaux sera connue prochainement.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

