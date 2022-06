Amélioration de la qualité des soins aux personnes hébergées - Diffusion du Guide médical en soins de longue durée

QUÉBEC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, est heureuse de souligner la diffusion du Guide médical en soins de longue durée, une initiative de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal qui a pour objectif d'améliorer la qualité des soins médicaux prodigués aux personnes aînées hébergées.

Ce guide, accessible en ligne, présente les meilleures pratiques ainsi que des ressources et des outils issus des données probantes et des connaissances d'experts du domaine des soins de longue durée. Il s'adresse aux médecins travaillant en soins de longue durée au Québec et à travers la francophonie, aux étudiants et aux stagiaires en gériatrie ainsi qu'aux équipes de soins interprofessionnelles.

Il contient 41 chapitres, ce qui représente près de 2000 pages de contenu québécois hautement spécialisé en soins de longue durée. Il aborde des sujets d'actualité incontournables, incluant la télésanté, la prise en charge des troubles liés aux substances, la maltraitance envers les personnes aînées et les troubles gérontopsychiatriques.

Citation :

« Il s'agit d'une belle initiative qui se veut un outil concret pour l'amélioration des soins aux personnes aînées hébergées. Il est le fruit du travail soutenu de nombreux experts dans le domaine, que je tiens d'ailleurs à remercier. Ce guide pour les aînés vivant en CHSLD est en cohérence avec notre Plan d'action d'hébergement de longue durée. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

La diffusion du Guide médical en soins de longue durée constitue l'un des éléments de la mesure 16 du Plan d'action pour l'hébergement de longue durée 2021-2026 ‒ Pour le mieux-être des personnes hébergées, qui vise à consolider l'offre de soins médicaux en CHSLD.





Cet outil à portée clinique est complémentaire aux travaux en cours pour l'élaboration d'un cadre de référence provincial sur l'organisation des services médicaux en CHSLD.





Le Guide médical a été élaboré sous la direction de la docteure Nathalie Champoux . Les auteurs proviennent de divers horizons professionnels en santé et services sociaux : médecine, ergothérapie, pharmacie, sciences infirmières, kinésiologie et service social.





. Les auteurs proviennent de divers horizons professionnels en santé et services sociaux : médecine, ergothérapie, pharmacie, sciences infirmières, kinésiologie et service social. L'initiative amorcée en 2013 par l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal a bénéficié d'un financement de 254 284,94 $ de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux.





Lien connexe :

Le guide est disponible à l'adresse suivante : https://mdsld.ca/

