Amélioration de la qualité de vie dans les milieux de vie pour aînés - Le gouvernement annonce le conventionnement du CHSLD Marguerite-Rocheleau

QUÉBEC, le 24 août 2023 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, et le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon, Ian Lafrenière, confirment que le CHSLD Marguerite-Rocheleau du Groupe Santé Arbec fait partie des cinq centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) qui s'ajoutent à la liste des installations privées conventionnées. Avec ces cinq installations, ce sont plus de 550 places supplémentaires qui sont conventionnées.

Le projet s'inscrit dans l'engagement du gouvernement à conventionner tous les CHSLD privés au Québec d'ici 2025. Le conventionnement permet d'améliorer la qualité des soins et services dans tous les milieux d'hébergement et d'offrir les mêmes services que ceux qu'on trouve dans les CHSLD publics. Les bénéfices sont importants, tant pour les personnes hébergées que pour le personnel et les propriétaires.

Le CHSLD Marguerite-Rocheleau, situé à Longueuil, accueille 112 personnes, lesquelles bénéficiaient déjà d'une offre de soins et services convenue par entente avec le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) partenaire. Le conventionnement vient bonifier et pérenniser cette entente.

Les quatre autres installations privées conventionnées du Groupe Santé Arbec sont :

CHSLD des Moulins (Lanaudière);

CHSLD Émile-McDuff (Lanaudière);

CHSLD Louise-Faubert (Laurentides);

CHSLD Michèle-Bohec (Laurentides).

« Notre objectif est d'assurer la même qualité de soins et de services dans l'ensemble des milieux de vie. En ce sens, le projet de conventionnement des CHSLD privés est une priorité pour notre gouvernement. Je suis très heureuse d'annoncer le conventionnement de ces cinq CHSLD additionnels, dont le CHSLD Marguerite-Rocheleau. Nous poursuivons l'accélération de la démarche d'harmonisation que nous avons entreprise afin de conventionner l'ensemble des CHSLD privés. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Le conventionnement du CHSLD Marguerite-Rocheleau est une excellente nouvelle pour les personnes aînées de notre communauté et pour leurs proches. En améliorant la qualité des soins et services offerts dans les milieux d'hébergement, on améliore la qualité de vie des personnes hébergées et, par le fait même, celle des personnes qui en prennent soin. Je pense également au personnel de cet établissement, qui travaillera dans un environnement mieux adapté à la prestation de soins de qualité. Tout le monde en sortira gagnant. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon

« Au nom des résidents et résidentes, des familles et du personnel, je suis très heureux de l'annonce du conventionnement du CHSLD Marguerite-Rocheleau. Cette démarche nous assurera une stabilité financière et permettra, de façon progressive, d'implanter les conditions de travail du réseau pour nos employés et employées. Aussi, les personnes hébergées bénéficieront d'un rehaussement des services et des ressources dans nos milieux de vie. »

Paul Arbec, président et chef de la direction du Groupe Santé Arbec

Faits saillants :

Rappelons qu'un projet pilote a été réalisé en collaboration avec trois CHSLD privés, lesquels ont d'ailleurs fait l'objet d'un conventionnement en 2022.





Dans la foulée du succès de cette première réalisation, des travaux intensifs se sont poursuivis avec d'autres CHSLD privés partenaires. De ceux-ci, cinq ont été annoncés le 22 mai dernier, auxquels s'ajoute le conventionnement des cinq autres CHSLD annoncé aujourd'hui.





Cela porte à 13 le nombre de CHSLD privés dont le conventionnement s'est nouvellement actualisé depuis le lancement de cette démarche, ce qui représente 1 527 places. D'autres CHSLD privés s'ajouteront prochainement dans la liste des milieux conventionnés.

