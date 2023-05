Amélioration de la qualité de vie dans les milieux de vie pour aînés - Le gouvernement annonce le conventionnement du CHSLD Manoir de l'Ouest de l'île

MONTRÉAL, le 22 mai 2023 /CNW/ - Dans la foulée de l'annonce du conventionnement de cinq centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, confirme que le CHSLD privé Manoir de l'Ouest de l'île fait partie des installations concernées.

Le projet s'inscrit dans l'engagement du gouvernement à conventionner tous les CHSLD privés au Québec d'ici 2025. Le conventionnement permet d'améliorer la qualité des soins et services dans tous les milieux d'hébergement et d'offrir les mêmes services que ceux qu'on trouve dans les CHSLD publics. Les bénéfices sont importants, tant pour les personnes hébergées, le personnel que les propriétaires. D'autres CHSLD privés s'ajouteront au cours des prochaines semaines dans la liste des milieux conventionnés.

Le CHSLD Manoir de l'Ouest de l'île accueille 88 résidentes et résidents. Plusieurs bénéficiaient déjà d'une offre de soins et services convenue par entente avec le centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) partenaire, alors que certains étaient logés dans des places privées autofinancées, ce qui avait un effet non négligeable sur les frais mensuels exigés. Le conventionnement vient régulariser cette situation en donnant accès à toutes les personnes hébergées à des places subventionnées. De plus, le conventionnement vient bonifier et pérenniser une entente à long terme.

Les quatre autres installations privées non conventionnées concernées sont :

CHSLD Manoir Harwood (Montérégie-Ouest)

CHSLD Soulanges (Montérégie-Ouest)

CHSLD de la Rive ( Laval )

) CHSLD Wales (Estrie)

Citations :

« Les personnes hébergées méritent ce qu'il y a de mieux, peu importe leur milieu de vie, et c'est pourquoi le projet de conventionnement des CHSLD privés est une priorité pour notre gouvernement. Notre objectif est d'assurer une qualité de soins et de services qui soit comparable dans l'ensemble des milieux de vie. Je suis très fière d'annoncer qu'avec le conventionnement de ces cinq CHSLD additionnels, dont le CHSLD Manoir de l'Ouest de l'île, nous accélérons cette harmonisation, au bénéfice des résidentes et résidents, de leurs proches et du personnel. Nous allons poursuivre le conventionnement dans les prochaines années, afin de tous les réaliser d'ici 2025. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

Rappelons qu'un projet pilote a été réalisé en collaboration avec trois CHSLD privés, lesquels ont d'ailleurs fait l'objet d'un conventionnement en 2022. Dans la foulée du succès de cette première réalisation, des travaux intensifs ont été entrepris. Cela porte à huit le nombre de CHSLD privés dont le conventionnement s'est nouvellement actualisé depuis le lancement de cette démarche.

