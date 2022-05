Amélioration de la fluidité de la circulation - Amélioration de la circulation à l'intersection des routes 112 et 139, à Granby

GRANBY, QC, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, accompagné de la mairesse de Granby, Mme Julie Bourdon, est heureux d'annoncer que l'intersection des routes 112 et 139, à Granby, sera prochainement dotée d'un échangeur. Le chantier de reconfiguration complète de ce carrefour commencera dès cet été.

La mise en place du nouvel échangeur requiert d'ériger un pont d'étagement sur la route 139, au-dessus de la route 112. Ce pont d'étagement sera doté de deux voies de circulation et d'une bretelle dans chaque direction.

Les travaux permettront également le doublement des voies de la route 139, sur environ un kilomètre. Ces interventions amélioreront considérablement la fluidité de la circulation dans ce secteur fort achalandé, tout en renforçant la sécurité des usagers.

« Nous sommes convaincus qu'à l'issue de ce chantier, le carrefour des routes 139 et 112 sera désengorgé et que le projet aura des répercussions positives dans le quotidien des citoyennes et citoyens de Granby. Ces interventions seront aussi bénéfiques à l'industrie touristique en période estivale et rendront le trajet plus agréable pour les nombreux visiteurs du Zoo de Granby provenant de partout au Québec. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La densité de la circulation à cette intersection de la ville était un enjeu pour les citoyennes et les citoyens, mais aussi pour les centaines de milliers de visiteurs que nous accueillons chaque année. Les travaux qui débuteront prochainement permettront à la Ville de Granby de se doter d'une infrastructure routière assurant une meilleure fluidité des déplacements. Ce chantier nous offre également l'occasion de prolonger les réseaux sanitaires et d'aqueducs dans ce secteur. »

Julie Bourdon, mairesse de Granby

Les interventions commenceront à l'été 2022 et s'échelonneront jusqu'en 2023.

Elles sont réalisées en collaboration avec la Ville de Granby , qui finance des travaux pour prolonger ses réseaux d'eau potable, ses aménagements sanitaires et ses trottoirs.

, qui finance des travaux pour prolonger ses réseaux d'eau potable, ses aménagements sanitaires et ses trottoirs. Dans le secteur visé par les travaux, la circulation quotidienne s'élève à 13 300 véhicules en moyenne sur la route 139 et à 17 000 véhicules sur la route 112.

Ce projet fait partie d'une série d'interventions réalisées sur la route 139, entre l'autoroute 10 et le Zoo de Granby, depuis 2018 :

le réaménagement de l'intersection avec la rue Cowie, à Granby (2018);



le réaménagement de l'intersection avec la rue Brodeur, à Saint-Alphonse-de-Granby (2019);

(2019);

le réaménagement de l'intersection avec le boulevard Industriel, à Granby (2020);



la construction d'un deuxième pont sur la route 139, au-dessus de l'autoroute 10, à Granby (en cours);



le réaménagement de la route 139, entre la route 112 et la rue Dufferin, à Granby (2023 à 2024).

L'ensemble des investissements réalisés par le Ministère depuis 2018 et à venir d'ici 2024 sur la route 139 dans ce secteur représente un montant total estimé à plus de 90 M$.

