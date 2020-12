Amélioration de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie - Une première rencontre productive du comité de suivi avec le milieu

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La première rencontre du comité de suivi avec le milieu, en ce qui a trait au projet d'amélioration de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie, a eu lieu aujourd'hui. Cette rencontre a permis au ministère des Transports d'informer les membres du comité sur l'avancement du projet, d'assurer une transparence à chacune des étapes de celui-ci et de donner l'occasion aux représentants de signifier leurs attentes.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation), M. Donald Martel, se réjouissent du début des travaux du comité et réitèrent la volonté qu'a le gouvernement non seulement de réaliser cet engagement important pour la région, mais aussi de collaborer et d'échanger avec les élus et les citoyens du secteur.

« Notre gouvernement s'est engagé à doubler l'autoroute 55, située entre Bécancour et Sainte-Eulalie, pour améliorer la sécurité des usagers, et nous prenons tous les moyens pour y parvenir. La collaboration avec les élus et les citoyens est importante dans le cadre d'un projet d'une telle envergure. Le comité constitue un important espace d'échanges entre le Ministère et le milieu. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis vraiment content de l'état d'avancement du dossier et du travail effectué au ministère des Transports. J'ai constaté qu'il reste des enjeux à résoudre, mais j'ai senti beaucoup d'ouverture de la part du Ministère, et je suis optimiste pour la suite des choses. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation)

En plus de ceux de l'équipe de projet du Ministère, les membres du comité de suivi sont M. Donald Martel (député de Nicolet-Bécancour) et son attaché politique, M. Karl Grondin, M. Jean-Guy Dubois, maire de Bécancour, M. Raymond Noël, maire de la municipalité de Saint-Célestin (représentant de la MRC de Nicolet - Yamaska ), et M. Rémi Provencher (représentant des citoyens).

Le projet a pour objectifs d'accroître la sécurité des usagers de la route, d'augmenter la fluidité de la circulation sur le tronçon ciblé et d'améliorer l'infrastructure de l'autoroute 55.

La mise à jour de l'étude d'opportunité, qui permet d'identifier les besoins et les solutions, a été terminée en mars 2019.

Le projet de sécurisation de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie consiste à doubler les voies sur 25 kilomètres, à ajouter une séparation physique entre les 2 directions et à réaménager les 4 intersections à niveau situées sur ce tronçon.

L'avant-projet préliminaire est en cours. Cette phase de préparation d'un projet routier comporte notamment les étapes suivantes :

identifier les caractéristiques de la route et des intersections à réaménager;



réaliser les études géotechniques;



réaliser les relevés d'arpentage;



commencer l'évaluation des besoins en acquisition;



évaluer et intégrer les considérations environnementales et agricoles.

Au cours de 2021, quelques appels d'offres seront lancés afin d'octroyer des contrats de services professionnels, notamment pour la poursuite de la conception.

Le projet est inscrit au Plan québécois des infrastructures dans la catégorie « à l'étude ». Il est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique, un processus qui détermine et encadre les mesures requises pour assurer la gestion rigoureuse des projets d'envergure.

