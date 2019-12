Amélioration de l'accessibilité des services et des conditions de travail - La ministre McCann réitère sa volonté à collaborer avec les ordres professionnels

QUÉBEC, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, rappelle que l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des soins et des services ainsi que la valorisation du personnel sont au cœur de ses priorités.

La ministre tenait à réitérer cet important message à la suite de la publication d'un sondage sur les perceptions des membres de huit ordres professionnels à l'égard des services dans le domaine de la santé mentale et des conditions de travail dans le réseau de la santé et des services sociaux. Notons que le sondage a été réalisé au printemps 2018, soit avant l'arrivée du gouvernement actuel. La ministre est à l'écoute des préoccupations des professionnels et plusieurs mesures concrètes ont été déployées au cours des derniers mois afin de les soutenir dans leur important travail.

Au cours de l'été dernier, plusieurs ordres professionnels ont été rencontrés afin de discuter des différents enjeux de main-d'œuvre et des pistes de solution envisageables. Des travaux portant sur les stages, la capacité d'accueil et l'adéquation-formation sont également en cours avec les universités, les établissements, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

« Nous voulons mieux prendre soin des Québécoises et des Québécois, mais également de nos équipes qui sont engagées auprès d'eux au quotidien. Les ordres professionnels sont des alliés importants dans la réalisation des engagements que nous avons pris envers la population. Je tiens à réaffirmer ma volonté à travailler avec eux et à poursuivre nos échanges afin d'offrir les meilleurs soins et services possible. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est engagé à collaborer de façon systématique avec les ordres professionnels pour traiter des enjeux relatifs aux pratiques cliniques dans le réseau de la santé et des services sociaux et identifier les pistes de solution les plus porteuses. Plusieurs mesures et actions seront déployées au cours des prochains mois.

Les travaux en planification de la main d'œuvre afin d'assurer la formation, l'attraction et la rétention des professionnels de la santé nécessaires au sein du réseau se poursuivent et demeurent une priorité pour le Ministère;

Les différentes mesures du Plan d'action national visant la prévention des risques en milieu de travail et la promotion de la santé globale 2019-2023 favorisent le développement et le maintien d'un environnement de travail sain, sécuritaire, mobilisateur et attractif;

Dans la foulée du Forum Jeunes et Santé mentale et du Forum Adultes et Santé mentale, la démarche de consultation se poursuit par l'entremise d'une consultation territoriale qui permettra de soutenir l'élaboration du prochain Plan d'action en santé mentale;

Un comité scientifique, composé des différents ordres professionnels œuvrant auprès de la clientèle en santé mentale, sera mis sur pied afin d'appuyer les recommandations découlant des meilleures pratiques en santé mentale;

Le déploiement du Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM) se poursuit dans cinq régions du Québec. La seconde phase du déploiement, qui s'étendra à tout le Québec, devrait s'effectuer en mars 2020;

À compter de l'automne 2020, les indicateurs en santé mentale, et notamment ceux du PQPTM, permettront de suivre l'amélioration des délais d'attente ainsi que le nombre de personnes en attente de services spécifiques et spécialisés en santé mentale au Québec.

