Amélioration de l'accès dans le Régime général d'assurance médicaments à deux hormones bio-identiques pour traiter les symptômes de la ménopause

QUÉBEC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que les femmes bénéficieront d'un accès facilité à deux hormones bio-identiques à compter du 26 mai prochain. Il s'agit de l'estradiol-17B sous forme de gel topique et de la progestérone micronisée.

Cette annonce donne suite à des problèmes d'accès soulevés récemment puisque ces deux hormones bio-identiques se trouvaient jusqu'ici à la section d'exception de la Liste de médicaments. Leur couverture était ainsi encadrée par des critères de remboursement à respecter. L'élimination des critères de remboursement pour ces deux hormones permettra donc d'améliorer l'accès à l'hormonothérapie pour les femmes.

Des actions entamées par le ministère de la Santé et des Services sociaux ont permis de réduire les coûts pour les deux hormones bio-identiques. Ces conditions économiques désormais plus favorables rendent possibles l'élimination du critère de remboursement et le transfert à la section régulière.

Par ailleurs, soulignons que l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux entreprendra des travaux qui permettront de produire un guide d'usage pour favoriser une meilleure prise en charge de la ménopause par les professionnels de la santé.

Citation :

« C'est une étape importante que nous franchissons au bénéfice de la santé et de la qualité de vie des Québécoises. Nous avons bien entendu et écouté les préoccupations soulevées par les femmes à l'égard de la prise en charge des symptômes de la ménopause, notamment en ce qui a trait à un accès amélioré à l'hormonothérapie. Je salue d'ailleurs leur grande mobilisation. Un meilleur accès à ces traitements s'inscrit dans notre vision du Plan santé pour une prise en charge plus accessible et une meilleure expérience-patient. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Fait saillant

Rappelons que plus de 260 000 femmes ont signé la pétition Loto-Méno : Pour l'accès à une hormonothérapie bio-identique à la suite de la diffusion du documentaire d'opinion Loto-Méno à Radio-Canada.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

