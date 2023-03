Un leader de confiance en IA aide les clients à s'y retrouver dans la frénésie des chatbot.

NEW YORK, 8 mars 2023 /CNW/ - Amelia, chef de file de l'entreprise dans le domaine de l'IA fiable, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un partenariat stratégique avec BuildGroup et Monroe Capital qui fournira du capital financier et du leadership d'entreprise. Le partenariat accélère l'adoption des produits d'IA dignes de confiance d'Amelia sur le marché et aide les clients à naviguer en toute sécurité dans le cycle de nouvelles de chatbot de premier plan en cette ère émergente de l'IA.

L'investissement de 175 millions de dollars est dirigé par BuildGroup, une entreprise établie à Austin qui crée des entreprises technologiques à forte croissance, et Monroe Capital, une entreprise de gestion d'actifs spécialisée dans les marchés du crédit privé. Grâce à cette ronde de financement, Amelia a les assises financières nécessaires pour étendre sa position de chef de file sur le marché et redoubler d'efforts pour servir ses clients avec des produits d'IA novateurs et faciles à expliquer. Goldman Sachs & Co LLC et TD Cowen ont agi à titre de conseillers financiers pour la Société.

Cet investissement arrive à un moment critique, car de nombreuses entreprises se demandent comment naviguer dans la frénésie du chatbot activé par OpenAI sans se faire couper par la technologie de pointe. Amelia offre un point de vue unique sur ce cycle de battage publicitaire, allant au-delà des limites du ChatGPT en offrant une option d'IA d'entreprise qui offre des réponses et des résultats auxquels les clients peuvent faire confiance. Les produits d'IA conversationnelle et les plateformes d'automatisation d'Amelia, leader sur le marché, exploitent les dernières technologies d'IA et les intègrent dans leur solution. La plateforme d'Amelia, leader sur le marché, est reconnue par les analystes comme un moyen sécuritaire pour les entreprises d'utiliser l'IA de pointe pour offrir de meilleurs résultats aux clients.

Dans le cadre de ce partenariat, Lanham Napier, PDG de BuildGroup, se joindra au conseil d'administration d'Amelia à titre de président et jouera un rôle actif au sein de l'équipe de direction. Dans ce rôle, Lanham assume la responsabilité de la construction de l'entreprise, et le fondateur d'Amelia, Chetan Dube, concentrera son leadership sur la recherche et le développement de l'entreprise et les éléments techniques de la prestation. Chef de file en matière d'intelligence artificielle, Chetan continuera de faire avancer l'industrie.

« Il y a 20 ans, j'ai eu la chance d'être PDG de Rackspace et d'aider à faire passer le chiffre d'affaires de 1,5 million à 1,5 milliard de dollars à l'aube de l'ère d'Internet. Nous sommes maintenant au début de l'ère de l'IA, et Amelia est la bonne entreprise pour diriger ce nouveau marché en aidant les entreprises à utiliser l'IA pour offrir de meilleurs résultats à leurs clients. Je suis ravie de me lancer dans la mêlée avec Amelians, et je suis enthousiasmée par ce que nous avons l'occasion de bâtir ensemble. Nous ferons de notre mieux pour nos clients », a déclaré Lanham Napier.

« Pour les clients, les employés et les partenaires d'Amelia, et pour moi personnellement, ce partenariat est attendu depuis longtemps. Amelia a été à l'avant-garde de l'utilisation de l'IA pour le mieux-être des gens, de la main-d'œuvre mondiale et, en fin de compte, de notre planète. Cet investissement de nos nouveaux partenaires fera entrer Amelia dans une nouvelle ère de croissance alimentée par nos solutions d'IA dignes de confiance. Nous sommes reconnaissants à ConstruGroup et à Monroe Capital de s'être joints à nous dans ce voyage. »

À propos d'Amelia

Amelia est chef de file de l'entreprise en matière d'IA fiable. Pionnière de l'IA, Amelia a fait ses preuves en matière d'innovation dans les domaines de l'automatisation et de l'IA conversationnelle. La plateforme d'Amelia saisit l'innovation rapide des écosystèmes d'IA et transforme ces innovations en produits de qualité d'entreprise prêts à être consommés par les clients. Les entreprises utilisent Amelia pour générer des revenus dans le cadre d'expériences de conversation et favoriser la productivité grâce à l'automatisation des opérations. Amelia est constamment reconnue comme chef de file sur le marché par des entreprises d'analyse indépendantes. Avec des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique, les entreprises font confiance aux produits et solutions d'Amelia pour servir leurs clients à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus : amelia.ai.

À propos de BuildGroup

Dirigé par l'ancien PDG de Rackspace, Lanham Napier, BuildGroup investit dans des entreprises technologiques dotées de modèles d'affaires modernes. Soutenu par des familles d'entrepreneurs, ConstruGroup applique une approche d'investissement à long terme, des compétences opérationnelles uniques et des partenariats avec son réseau de propriétaires d'entreprise prospères. Le portefeuille de BuildGroup comprend Anaconda, Andela, Casetext, Cybrary, Fiix Software, Flowspace et Lendio. Pour en savoir plus, consultez le www.buildgroup.com.

À propos de Monroe Capital

Monroe Capital LLC (« Monroe ») est une société de gestion d'actifs de premier plan qui se spécialise dans les marchés du crédit privé dans le cadre de diverses stratégies, notamment le prêt direct, le prêt fondé sur l'actif, le financement spécialisé, le crédit opportuniste et structuré, et les actions. Depuis 2004, l'entreprise fournit avec succès des solutions de capital à des clients aux États-Unis et au Canada. Monroe s'enorgueillit d'être un partenaire à valeur ajoutée et convivial pour les propriétaires d'entreprise, la direction, les investisseurs privés et les commanditaires indépendants. La plateforme de Monroe offre une grande variété de produits de placement aux investisseurs institutionnels et à valeur nette élevée, en mettant l'accent sur la production de rendements « alpha » de grande qualité, quels que soient les cycles économiques ou d'affaires. L'entreprise a son siège social à Chicago et a des bureaux à Atlanta, Boston, Los Angeles, Miami, Naples, New York, San Francisco et Séoul. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Sinopec.

