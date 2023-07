SHANGHAI, 12 juillet 2023 /CNW/ - Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC) a annoncé aujourd'hui avoir eu gain de cause dans la deuxième instance d'une poursuite pour appropriation illicite de secrets commerciaux déposée en Chine contre Lam Research Corp. de Fremont, en Californie (Lam).

Dans sa décision du 30 juin 2023, la Cour a ordonné à Lam de détruire un document technique et deux photographies concernant l'éther plasmatique d'AMEC obtenus illégalement. La Cour a également interdit à Lam et à deux particuliers de Lam de divulguer, d'utiliser ou de permettre à d'autres d'utiliser les secrets commerciaux techniques exclusifs d'AMEC. La Cour a également ordonné à Lam de payer des dommages-intérêts et les frais juridiques à AMEC pour appropriation illicite de secrets commerciaux d'AMEC.

AMEC a intenté une poursuite en première instance devant la Cour populaire intermédiaire no 1 de Shanghai en décembre 2010. AMEC a gagné en première instance en mars 2017 après des années de travail acharné. L'affaire a ensuite été portée en appel devant la Haute Cour de Shanghai. Le jugement de deuxième instance fait suite à une bataille de six ans visant à protéger et à sauvegarder la précieuse propriété intellectuelle d'AMEC.

« Ce jugement renforce l'importance cruciale qu'accorde AMEC à la protection de sa propriété intellectuelle et de son innovation, a déclaré Gerald Z. Yin, président et chef de la direction d'AMEC. L'innovation est au cœur d'AMEC. L'entreprise a beaucoup investi dans la recherche et le développement afin d'apporter une technologie novatrice et bénéfique à ses clients partout dans le monde. Parallèlement, elle ne ménage aucun effort pour protéger sa technologie brevetée et sa propriété intellectuelle. Elle ne tolère pas les appropriations illicites ou tout autre comportement déshonorant qui met l'entreprise en danger. »

À propos de AMEC

AMEC (code boursier SSE STAR : 688012) est le premier fournisseur chinois de technologies de processus, d'outils et d'expertise qui permettent aux fabricants mondiaux de semi-conducteurs et de DEL d'atteindre leurs objectifs d'innovation, de production et de profit. Les outils technologiques de l'entreprise aident les fabricants de puces à fabriquer des appareils pour diverses applications à des nœuds aussi bas que 5 nm, tandis que ses systèmes MOCVD sont en tête du marché de la production de masse de DEL bleues. Plus de 3 300 stations de traitement AMEC, comprenant les deux gammes de produits, ont été installées auprès de plus de 100 clients leaders de la fabrication en Asie et en Europe. AMEC a son siège social à Shanghai, avec des activités à Nanchang et à Xiamen, et des filiales régionales dans la région de Taïwan, à Singapour, au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis.

