Design incurve[1] sans bords

Admirez le savoir-faire raffiné du design sans bords qui utilise le verre incurvé pour créer une expérience visuelle forte et intégrée. Les montres intelligentes Amazfit GTR 2e et GTS 2e sont dotées d'un corps en alliage d'aluminium avec des courbes dynamiques qui offre une expérience confortable et légère. Elles incorporent également un revêtement sous vide, pour un écran résistant aux égratignures et à l'usure.

Écran rotatif à couleurs vives et forte luminosité

La montre GTS 2e est dotée d'un écran HD AMOLED rotatif de 1,65 po dont la luminosité se compare aux téléphones intelligents les plus récents. La densité de 341 ppi pixels rend l'affichage lumineux et net, avec des couleurs vives qui assurent une lisibilité accrue.

La montre GTR 2e, quant à elle, offre un écran AMOLED haute définition rotatif de 1,39 po avec une densité de 326 ppi pixels pour un affichage clair et vif.

Protection globale de la santé[2]

Dotées du plus récent capteur optique PPG de haute précision BioTrackerMC 2, les montres Amazfit GTR 2e et GTS 2e assurent une protection de santé complète. Elles permettent un suivi de la fréquence cardiaque sur 24 heures et même des alertes en cas de fréquence cardiaque au repos anormalement élevée.

Mesure de la saturation du sang en oxygène

Lorsque vous faites une activité physique soutenue, comme courir un marathon ou pratiquer un sport en plein air de haute intensité, vous pouvez mesurer le niveau de la SpO 2 au moment où vous commencez à vous sentir mal.

Système d'évaluation de la santé PAIMC

Le système PAIMC (Personal Activity Intelligence) est un système d'évaluation de la santé qui utilise des algorithmes pour convertir des données complexes telles que la fréquence cardiaque, la durée de l'activité et d'autres données sur la santé en un résultat unique et intuitif afin de permettre aux utilisateurs de comprendre facilement leur état physique.

Suivi de la qualité du sommeil pour des performances optimales

Les montres intelligentes Amazfit GTR 2e et GTS 2e assurent un suivi approfondi du sommeil, qui permet de déterminer plus précisément les stades de sommeil, de suivre l'état respiratoire du sommeil et de fournir une analyse de sa qualité et des suggestions d'amélioration. Les montres reconnaissent également les siestes de plus de 20 minutes[3] afin d'enregistrer des informations plus complètes sur le sommeil.

Suivi du niveau de stress

Nos nouvelles montres intelligentes vous permettent de vérifier votre niveau de stress personnel - détendu, normal, moyen ou élevé - tout au long de la journée.

90 modes de sport intégrés

Les nouvelles montres intelligentes Amazfit offrent 90 modes de sport intégrés pour répondre aux besoins de la plupart des amateurs de sport. Avec une fonction intelligente de reconnaissance des sports[4], elles activent automatiquement le mode sportif pertinent dès que vous commencez à bouger.

Assistance vocale intelligente[5]

Exécutez des opérations vocales sur votre montre sans accès internet grâce à la fonction d'assistant vocal hors ligne, comme activer un mode sportif ou la fonctionnalité de contrôle du rythme cardiaque.

Autonomie accrue de la batterie

Grâce à un système de gestion de batterie à haute capacité et optimisé, l'autonomie de la batterie peut atteindre 24 jours pour la GTR 2e et 14 jours pour la GTS 2e avec une utilisation typique[6]. Les montres intelligentes peuvent toujours vous offrir un suivi de progrès, sans que vous ayez à vous soucier de transporter un chargeur partout où vous allez.

Compatibilité avec l'application Zepp pour une gestion optimisée des données de santé

Nos nouvelles montres se connectent à l'application Zepp récemment mise à jour, qui effectue une analyse complète de plusieurs sources de données pour fournir une gestion des données corporelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui permet aux utilisateurs de vérifier leur condition physique à tout moment.

Prix et disponibilité

En Amérique du Nord, les montres GTR 2e et GTS 2e d'Amazfit seront disponibles à partir du 11 janvier sur le site officiel d'Amazfit et sur Amazon (liens spécifiques inclus). Les deux modèles sont à 139,99 $ US.

Au Royaume-Uni, les montres GTR 2e et GTS 2e d'Amazfit seront offertes chez Argos à partir du 11 janvier, au prix de 119 livres sterling, et seront disponibles sur le site officiel d'Amazfit et sur Amazon à une date qui sera confirmée ultérieurement.

[1] Les montres Amazfit GTR 2e et GTS 2e adoptent un nouveau concept de design. Les produits n'ont pas de bords bien définis sur la face avant, ce qui leur confère une apparence visuelle « sans bords ».

[2] Ces produits ne sont pas des appareils médicaux. Les données de mesure et les résultats sont fournis à titre de référence uniquement et ne doivent pas servir à établir un diagnostic ou un suivi professionnel d'un quelconque trouble médical. De plus, la précision des données risque d'être compromise si la zone du capteur entre en contact avec une peau tatouée, pigmentée ou de couleur foncée, des poils, la sueur occasionnée par les sports ou s'il est déplacé, etc.

[3] Lorsque la montre détecte que la personne la portant est endormie entre minuit et 6 h, tout temps de sommeil entre 18 h le jour précédent et 11 h le matin peut être enregistré à titre de sommeil de nuit; tout temps de sommeil entre 11 h et 18 h de plus 20 minutes est enregistré à titre de sieste. Toute période de sommeil de moins de 20 minutes n'est pas enregistrée.

[4] La reconnaissance intelligente des modes de sport comprend la course en plein air, le tapis de course, la marche, le cyclisme en plein air, la natation en piscine et l'exerciseur elliptique.

[5] L'assistant vocal hors ligne ne prend en charge que les commandes vocales en anglais.

[6] L'autonomie de la batterie peut varier en fonction des paramètres, des conditions de fonctionnement et d'autres facteurs. Ainsi, les résultats réels peuvent différer des données de laboratoire. La montre Amazfit GTR 2e offre une autonomie pouvant atteindre 24 jours pour une utilisation typique. Scénario d'utilisation typique : La fréquence cardiaque est toujours activée, le suivi du sommeil est activé; 150 messages appuyés par jour pour éclairer l'écran, levée du poignet pour voir l'heure de la montre 30 fois, fonctionnement d'un écran lumineux pendant 5 minutes; exercice 3 fois par semaine, GPS pendant 30 minutes.

La montre Amazfit GTS 2e offre une autonomie pouvant atteindre14 jours pour une utilisation typique : La fréquence cardiaque est toujours activée, le suivi du sommeil est activé; 150 messages appuyés par jour pour éclairer l'écran, levée du poignet pour voir l'heure de la montre 30 fois, fonctionnement d'un écran lumineux pendant 5 minutes; exercice 3 fois par semaine, GPS pendant 30 minutes.

