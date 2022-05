En tant que marque axée sur la santé et la forme physique, Amazfit se consacre à fournir des appareils portables de pointe qui inspirent un mode de vie sain et actif, comme la série T-Rex d'Amazfit de haute performance, fonctionnelle et durable, qui contribue au portefeuille complet des produits d'extérieur de la marque. Représentant une évolution de cette collection robuste, la nouvelle T-Rex 2 d'Amazfit a été lancée, avec des améliorations encore plus excitantes, notamment :

Un style robuste, audacieux et avant-gardiste

Un positionnement de haute précision avec deux bracelets et cinq satellites, ainsi qu'une batterie dotée d'une autonomie de 24 jours qui est suffisamment puissante pour toutes les aventures

Une résistance de niveau militaire complétée par un fonctionnement à très basse température au sein d'environnements aussi froids que -30℃

Une résistance à l'eau de 10 ATM, plus de 150 modes sportifs (y compris le triathlon) et un suivi complet de santé protégeant les triathlètes pendant la nage, le vélo et la course.

Une toute nouvelle fonctionnalité d'importation d'itinéraires et de navigation en temps réel[1] qui permet aux triathlètes de tous les niveaux de suivre leurs mouvements directement sur la montre

En ce qui concerne ce nouveau partenariat, Jennifer Lau, vice-présidente de IMG Action Sports Events, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Amazfit, un chef de file dans le domaine de la conception et de la performance des vêtements de sport, en tant que commanditaire officiel de montre intelligente extérieure. La détermination d'Amazfit à fournir aux athlètes la technologie qui leur permettra d'atteindre les meilleurs résultats possibles s'harmonise avec le mode de vie des participants du triathlon Escape From Alcatraz. »

Amazfit, en collaboration avec le triathlon Escape from Alcatraz, fournira à certains triathlètes participant au triathlon EFAT des montres intelligentes extérieures T-Rex 2 d'Amazfit pour suivre le rendement de leur entraînement individuel et leurs indicateurs de santé personnelle, tout au long de la course et au-delà. Amazfit tiendra un kiosque officiel sur place les 4 et 5 juin pour encourager les participants tout en informant la communauté du triathlon Escape from Alcatraz sur les produits qui relient la santé à la technologie.

Voici la déclaration de Bin Fan, vice-président d'Amazfit : « Nous sommes fiers de commanditer l'une des compétitions les plus attendues aux États-Unis. Amazfit se consacre au développement de montres intelligentes extérieures fiables et multifonctionnelles qui améliorent la qualité de vie. Nous sommes profondément enracinés dans l'essence de notre marque, « Up Your Game », et nous encourageons nos utilisateurs à vivre leurs passions et à exprimer librement leur esprit actif. En nous associant au triathlon EFAT, nous espérons offrir une meilleure expérience utilisateur à un public plus large, tout en appuyant non seulement les adeptes du sport amateur, mais aussi les athlètes professionnels, grâce aux produits les plus avancés de la marque. »

Pour en savoir plus, visitez les sites web officiels d' Amazfit et du triathlon EFAT .

[1] Ces fonctionnalités seront ajoutées par le biais de la mise à jour OTA

À propos d'Amazfit

Amazfit, l'une des principales marques mondiales de vêtements intelligents axés sur la santé et la forme physique, fait partie de Zepp Health (NYSE : ZEPP), une entreprise de technologies de la santé. Amazfit propose une grande sélection de montres intelligentes et de bracelets. L'essence de la marque, « Up Your Game », encourage les utilisateurs à vivre leurs passions et à exprimer librement leur esprit actif. Amazfit est alimentée par la plateforme exclusive de gestion de la santé de Zepp Health qui propose en tout temps des conseils et des renseignements exploitables basés sur le nuage pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de mieux-être.

Lancée en 2015, Amazfit est aujourd'hui adoptée par des millions d'utilisateurs. Ses produits sont offerts dans plus de 90 pays du continent américain, ainsi que dans les régions de l'EMOA et de l'Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur Amazfit, consultez le www.amazfit.com . Pour en savoir plus sur Zepp Health, visitez le www.zepphealth.com .

Triathlon Escape from Alcatraz

Des athlètes olympiques aux champions du monde, en passant par les jeunes amateurs et les athlètes de haut niveau, les triathlètes du monde entier prendront la relève dans les rues et les eaux de San Francisco pour le 41e triathlon annuel Escape from Alcatraz, qui aura lieu le dimanche 5 juin 2022. L'histoire tristement célèbre de l'île qui sert de prison fédérale où il est impossible de s'évader met en lumière un défi mystérieux pour les athlètes du monde entier, la chance de « s'échapper d'Alcatraz ». Pour en savoir plus, consultez le www.EscapeAlcatrazTri.com .

