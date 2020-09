« Nous souhaitons remercier Danone pour son investissement dans le projet New AcreMC. Nous nous efforçons d'assurer la durabilité de l'agriculture, de la faune et des espaces naturels, un acre à la fois, et l'annonce de financement d'aujourd'hui nous aidera à atteindre cet objectif » explique Katherine Balpataky, qui gère le projet New AcreMC en tant que directrice, Partenariats d'entreprise et développement commercial d'ALUS Canada.

Grâce à cette commandite, SilkMD contribuera à appuyer la gestion et la restauration de 90 acres de terres agricoles au cours des sept prochaines années, afin d'aider à améliorer la qualité de l'eau et la salubrité des bassins, créer de nouveaux habitats pour la faune et lutter contre les conséquences des changements climatiques.

« SilkMD a toujours travaillé sans relâche pour être responsable dans tout ce qu'elle fait, de la manière d'amener des aliments à votre table jusqu'à la façon dont elle s'occupe de la planète. Notre participation au projet New AcreMC soutien notre mission permanente consistant à appuyer les collectivités et promouvoir des pratiques locales durables, comme la conservation de l'eau et l'aide aux pollinisateurs au moyen de notre projet de plantes résistant à la sécheresse » a indiqué Geneviève Bolduc, directrice de la catégorie des produits d'origine végétale chez Danone.

Le financement de SilkMD a été affecté aux collectivités ALUS de l'Alberta (ALUS Lac Sainte-Anne, ALUS du comté de Red Deer), de l'Ontario (ALUS Norfolk, ALUS Middlesex, ALUS Elgin, ALUS Ontario East) et du Québec (ALUS Montérégie).

Le projet New AcreMC présentera à SilkMD des rapports de progrès annuels sur les indicateurs clés de performance, comme la biodiversité globale acquise, le pourcentage d'augmentation des insectes utiles, la rétention d'éléments nutritifs pour l'amélioration de la qualité de l'eau, la teneur en carbone organique accumulée dans le sol des terres marginales restaurées lorsque plantées dans une couverture permanente et la biomasse sur pied totale. SilkMD a l'intention de rendre ces rapports publics.

« Nous nous réjouissons que la marque SilkMD ait choisi de s'associer au projet New AcreMC pour contribuer à optimiser les avantages de la nature dans un paysage fonctionnel, contribuant ainsi à améliorer l'environnement », a expliqué Katherine Balpataky.

À PROPOS DE DANONE CANADA

Nommée parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada, Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et œuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Mississauga, en Ontario. Danone Canada est la plus importante entreprise certifiée B CorpMD au pays, attestant qu'elle répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des crèmes à café, des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains, de créer de la valeur économique et sociale et de soutenir les écosystèmes naturels par l'agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend ActiviaMD, OikosMD, DanActiveMD, DanoneMD, SilkMD, So DeliciousMD, Light & FreeMD, YoPRO, DanetteMD, Stok, International DelightMD et plus encore. Pour en savoir plus sur Danone Canada, consulter le www.danone.ca; facebook.com/danonecanada, Instagram (@danone.canada); Twitter (@DanoneCanada) ou LinkedIn (Danone Canada). Visitez SilkCanada.ca.

À PROPOS DU PROJET NEW ACREMC

Le projet New AcreMC est une solution qui cible les questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) et qui permet aux entreprises d'exercer une influence positive sur la planète en aidant l'environnement et la nature par l'entremise d'un programme conçu par les collectivités et mis en œuvre par les agriculteurs, qui permet de produire de l'air plus pur, de l'eau plus propre et de meilleurs habitats pour la faune et les pollinisateurs. Le projet New AcreMC est un programme de commandites d'entreprise d'ALUS Canada. Visitez le site Web du projet New AcreMC.

DEMEUREZ À L'AFFÛT : @NewAcreProject sur Twitter et @ALUSCanada sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube & ALUS.ca

SOURCE ALUS Canada

Renseignements: Pour plus d'informations sur Silk et Danone Canada, contactez Sébastien Boudreau, Cabinet de relations publiques National, T: 514-843-2065, [email protected]; Pour plus d'informations sur ALUS Canada et le Projet New Acre, contactez Katherine Balpataky, directrice, Partenariats d'entreprise et développement commercial, ALUS Canada: 519 222-1178, [email protected] (français : Bridget Wayland, directrice des Communications, ALUS Canada : 514-770-3001, [email protected])

Liens connexes

www.alus.ca