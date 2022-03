LOON-PLAGE, France, le 7 mars 2022 /CNW/ - Aluminium Dunkerque SAS ("AD") a conclu aujourd'hui une série de contrats commerciaux avec Glencore International AG ("Glencore"). Ces contrats comprennent :

Un accord pluriannuel de fourniture d'alumine débutant en 2023, pour une partie des besoins d'AD.

Un accord pluriannuel d'achat d'aluminium, portant sur une partie de la production d'AD, conforme aux engagements existants des clients d'AD et axé sur les produits à valeur ajoutée.

Une facilité de crédit pluriannuelle de couverture du LME et l'ISDA associé, en vertu duquel AD aura la possibilité de conclure des contrats de couvertures d'aluminium et autres avec Glencore.

Les conditions commerciales de ces contrats sont confidentielles. Tous les accords antérieurs entre AD et Glencore ont été annulés.

Guillaume de Goÿs, le PDG d'AD, a déclaré: "Nous sommes heureux de conclure un ensemble complet de contrats commerciaux avec Glencore. Nous pensons que ces accords augmenteront la diversité des partenaires d'AD à un moment où la volatilité du marché est considérable. Et nous apprécions la portée et l'expertise de Glencore à travers un large spectre de la chaîne de valeur de l'aluminium."

A propos d'Aluminium Dunkerque: Fondée en 1991, Aluminium Dunkerque est la plus grande électrolyse d'aluminium primaire d'Europe, spécialisée dans la fabrication de plaques et de lingots d'aluminium, utilisés dans les secteurs du transport, de l'automobile, de l'aéronautique, de l'emballage, du bâtiment et de la construction. Aluminium Dunkerque a une capacité nominale de 286 000 tonnes par an de production, un chiffre d'affaires annuel d'environ $800 millions et plus de 600 employés à temps plein. Aluminium Dunkerque Industries France SAS (FR) est la société holding responsable du financement de l'entreprise. Aluminium Dunkerque SAS (FR) et Aluminium Dunkerque Service SAS (FR) sont les sociétés d'exploitation qui possèdent les actifs, emploient la main-d'œuvre et traitent avec les clients et les fournisseurs. Aluminium Dunkerque est détenue à 100 % par une filiale d'American Industrial Partners Capital Fund VII, L.P. Pour plus d'informations sur Aluminium Dunkerque, visitez le site www.aluminiumdunkerque.fr

CONTACT:

Guillaume Foucault

CORP COM

[email protected]

+33 (6) 52-11-37-65

SOURCE American Industrial Partners