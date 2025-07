ALUMINERIE ALOUETTE SÉCURISE SON APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE

Un nouveau contrat jusqu'en 2045 et 1,5 milliard $ d'investissements pour sa pérennité

SEPT-ÎLES, QC, le 4 juill. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le président et chef de la direction d'Aluminerie Alouette, M. Claude Gosselin, ont annoncé la conclusion d'une entente de principe assurant l'approvisionnement électrique de la plus grande aluminerie des Amériques jusqu'en 2045. L'entreprise a du même souffle confirmé des investissements stratégiques de 1,5 milliard $ pour moderniser ses installations, renforçant sa compétitivité et son engagement en faveur d'un développement industriel durable pour les décennies à venir.

L'annonce a été faite en présence de centaines d'employés et de représentants des communautés locales et d'affaires ainsi que de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette et la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain.

« L'annonce d'aujourd'hui, pour laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois, pave la voie des prochaines décennies pour nos employés actuels et futurs, nos communautés et nos partenaires d'affaires. Nous saluons la collaboration du gouvernement du Québec et d'Hydro-Québec qui croient fermement à la place déterminante qu'occupe l'aluminium de première fusion dans l'économie de notre région et de la province », a soutenu M. Gosselin avec fierté. Bien que le contexte soit extrêmement difficile pour les investisseurs en raison de la situation géopolitique mondiale défavorable, le président du comité des actionnaires M. Kunitake Minami a souligné que « c'est avec une vision à long terme que nous nous engageons à investir pour l'avenir de notre usine de Sept-Îles ». L'industrie tout entière subit actuellement une pression grandissante en raison des tarifs douaniers et Aluminerie Alouette n'y fait pas exception.

Après 33 ans d'opérations et avec un contrat venant à échéance en 2029, la modernisation de l'aluminerie devenait un incontournable. La conclusion d'une nouvelle entente d'approvisionnement électrique à long terme permet de déployer les projets requis à la pérennité d'Aluminerie Alouette. Avec des marchés instables et une économie incertaine, il est d'autant plus important d'assurer la compétitivité de l'organisation à travers des initiatives créatrices de valeur.

Une entente aux retombées multiples

Toujours basée sur un principe de tarification à partages de risques, la formule révisée permettra de générer davantage de bénéfices pour Hydro-Québec lorsque le marché de l'aluminium est plus favorable, sans augmenter les risques financiers en période plus difficile. Ces ajustements entreront en vigueur au terme du contrat actuel, soit en 2030. À cela s'ajoutent les retombées économiques significatives qui découleront du programme d'investissement ambitieux de 1,5 milliard $.

Le portfolio de projets est d'ailleurs bien garni et s'articule autour de l'automatisation et de l'innovation, de la création de valeur et de la décarbonation en vue notamment d'atteindre la cible de zéro émission nette de carbone d'ici 2050. À titre d'exemple, l'entreprise explore diverses opportunités concernant notamment l'efficacité des anodes et de l'électrolyse. La modernisation du centre de coulée, en version 4.0, maximisera l'utilisation des technologies numériques et de l'intelligence artificielle. L'entreprise s'implique également en recherche et développement en ayant recours à son usine pilote pour le développement de la prochaine génération de cuves, visant entre autres une amélioration de l'efficacité énergétique du procédé d'électrolyse.

Aluminerie Alouette, un acteur toujours présent dans sa collectivité, investira également 15 millions $ supplémentaires au cours des dix prochaines années, pour soutenir encore davantage de causes, organismes et initiatives structurantes des communautés de Sept-Îles, Port-Cartier et Uashat mak Mani-utenam.

« Nous venons confirmer aujourd'hui que nous sommes non seulement parmi les producteurs d'aluminium les plus responsables au monde, mais un partenaire de choix, déterminé à réussir notre mission et à en faire bénéficier les Québécois encore longtemps », a conclu M. Gosselin.

À propos d'Aluminerie Alouette

Inaugurée en 1992, Aluminerie Alouette est une entreprise indépendante de production d'aluminium formée du consortium suivant : AMAG Austria Metall AG (Autriche, 20 %), Hydro Aluminium (Norvège, 20 %), Marubeni Métaux & Minéraux (Japon, 13,33 %), QUALIUM (Canada, 6,67 %) et Rio Tinto (Canada, 40 %). Avec environ 950 employés et une capacité de production annuelle de plus de 630 000 tonnes d'aluminium de première fusion, elle est le plus important employeur privé de Sept-Îles et la plus importante aluminerie des Amériques. L'usine de Sept-Îles place le développement durable et l'innovation au cœur de ses actions.

Retombées générales d'Aluminerie Alouette (excluant le nouveau contrat et les engagements)

1500 emplois directs et indirects sur la Côte-Nord

650 M$ en achat de biens et services annuellement au Québec

750 fournisseurs québécois

1 M$ remis annuellement à divers organismes

Durée des contrats

L'entente de tarification en vigueur est toujours valide et se termine au 31 décembre 2029.

La nouvelle entente couvre la période du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2045.

Formule de tarification

La formule de tarification pour l'approvisionnement électrique est dite à partage de risques, c'est-à-dire que le prix de l'aluminium, incluant la prime américaine (Midwest) à la bourse des métaux de Londres ( London Metal Exchange ), représente une variable intervenant dans le calcul.

), représente une variable intervenant dans le calcul. Dans des conditions de marché plus favorables, c'est toute l'économie québécoise qui bénéficie des hausses de prix du métal.

Les ajustements apportés permettent à Hydro-Québec d'augmenter ses revenus.

Engagements

Investissements de 1,5 G$ d'ici 2042 en modernisation, automatisation et décarbonation

Contribution additionnelle de 15 M$ pour les communautés de Sept-Îles, Port-Cartier et Uashat mak Mani-utenam au cours des 10 prochaines années

Bonification du programme de puissance interruptible hivernal; augmentation de plus de 15 % d'énergie supplémentaire disponible en période de pointe

Consommation électrique

Aluminerie Alouette bénéficie de 1035 mégawatts d'électricité pour alimenter ses 594 cuves en continu, et ce, afin de faire l'électrolyse de l'alumine.

À compter de 2026, l'entreprise aura accès à 25 mégawatts supplémentaires dans le cadre de ses divers projets, puis en 2032, 25 autres mégawatts s'ajouteront.

L'entreprise est certifiée à la norme ISO 50001 : 2018 - Systèmes de gestion de l'énergie, confirmant qu'elle respecte les exigences applicables, notamment en matière de planification énergétique, de maitrise opérationnelle, de surveillance et d'évaluation.

SOURCE Aluminerie Alouette inc.

