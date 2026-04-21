Alphard renforce sa présence en Europe avec l'acquisition de YGD Conseil

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Alphard annonce l'acquisition de YGD Conseil, une firme française reconnue en ingénierie spécialisée en géosynthétiques. Cette initiative marque une étape importante dans la croissance internationale d'Alphard et renforce sa capacité à accompagner ses clients au-delà des frontières du Canada.

Une présence internationale au bénéfice des clients d'ici

Avec plus de 15 ans d'expérience, Alphard adopte une approche intégrée de l'ingénierie couvrant la conception des ouvrages, les études géotechniques environnementales, la gérance de travaux, l'assurance qualité des géosynthétiques en chantier ainsi que la détection des fuites sur géomembranes.

Cette expansion internationale permet aujourd'hui d'offrir aux clients canadiens un accès direct à une expertise déployée sur plusieurs marchés, favorisant le partage des meilleures pratiques, l'innovation et une meilleure maîtrise des risques, peu importe l'emplacement des projets.

Grâce à son implantation en France, Alphard est en mesure d'accompagner les entreprises d'ici dans leurs projets en Europe, en assurant une présence locale et une compréhension fine des réalités réglementaires et opérationnelles. Cette proximité permet également d'optimiser la coordination des équipes, d'accélérer la prise de décision et d'assurer une continuité de service entre les différents territoires depuis son nouveau bureau à Paris.

« Cette acquisition marque une étape clé dans notre développement international. Elle vient renforcer notre expertise en géosynthétiques et accroître notre capacité à accompagner nos clients avec des solutions techniques de qualités, sur tous les marchés. » -- Thierry Jacquelin, président d'Alphard

À propos d'Alphard

Alphard est une firme d'ingénierie pluridisciplinaire qui réalise des projets dans les secteurs industriel, gestion de déchets, gestion des eaux, miniers, d'infrastructures. De la conception à l'exploitation des ouvrages, Alphard offre des solutions innovantes et fiables qui répondent aux besoins spécifiques de chaque projet.

SOURCE Groupe Alphard

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