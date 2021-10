Alpecin a toujours établi d'excellents partenariats avec les grands événements sportifs. De la commandite de l'équipe européenne de cyclisme FENIX en compétition au Tour de France, àr ses partenariats avec la National Basketball Association des États-Unis (NBA), la Chinese Super League de la Fédération de Chine de football et d'autres événements sportifs de très haut niveau diffusés sur le marché chinois et dans le monde entier, le sport fait partie de l'ADN de la marque Alpecin.

La marque allemande de soins capillaires respecte et défend l'esprit olympique grâce à une collaboration étroite avec les champions olympiques chinois. Avec sa nouvelle campagne, Alpecin explore le concept de « China Power and German Engineering for Your Hair ». À cet égard, le champion olympique d'haltérophilie, Lu Xiaojun (« Dieu Jun »), le champion olympique de boxe, Zou Shiming (ancien champion de la WBO et champion olympique), et le quintuple champion olympique de gymnastique, Zou Kai sont parmi les plus grands athlètes qui représentent la Chine aux Jeux olympiques. La performance exceptionnelle de ces athlètes s'harmonise parfaitement avec les résultats dignes d'un champion du shampoing Alpecin.

Afin de célébrer le grand succès des trois champions olympiques chinois et de faire preuve de respect envers eux, Alpecin présente une édition spéciale « Champion Limited Edition » de son shampooing C1 Caféine Shampoo - Gold Edition. Combinant le meilleur des deux mondes, la « puissance de la Chine » (China Power) et « l'ingénierie allemande au service de vos cheveux » (German Engineering for your hair), Alpecin est fière de présenter cette édition spéciale à ses clients chinois.

