Par souci de transparence, One Degree Organic Foods recourt à l'étiquetage et à la promotion pour aider les consommateurs à éviter le pesticide le plus utilisé dans le monde.

ABBOTSFORD, Colombie-Britannique, 21 septembre 2020 /CNW/ - Tandis que la transparence concernant l'utilisation des pesticides dans la production alimentaire gagne en importance aux yeux des consommateurs, One Degree Organic Foods, une entreprise familiale, s'engage à assurer une transparence alimentaire totale. Or, la société a découvert qu'il existe un écart important entre l'inquiétude ambiante et la connaissance des faits en ce qui a trait au pesticide1 le plus utilisé au monde -- le glyphosate, principal ingrédient actif des herbicides comme le Roundup.

Une enquête2 menée récemment auprès des consommateurs canadiens et américains à la demande de One Degree Organics a révélé que la majorité (78 %) des Nord-Américains ne connaissent pas le glyphosate, même s'il peut être détecté dans certaines des céréales ainsi que dans des aliments à base d'avoine les plus populaires, y compris qui ceux qui sont consommés par les enfants, le Gruau en gros flocon Quaker et les Céréales multigrains Cheerios. Dans le cadre de cette étude, 93 % des personnes interrogées se sont dites inquiètes après avoir appris que les études du groupe de travail sur l'environnement3 ont trouvé du glyphosate dans chaque échantillon de ces aliments populaires à base d'avoine qu'on consomme au petit déjeuner.

L'enquête a également révélé que si les fruits et légumes sont très surveillés par les consommateurs pour les pesticides (89 % des consommateurs consultent les étiquettes pour limiter leur exposition), la sensibilisation est plus faible (seulement 49 %) dans la catégorie des céréales, malgré le fait que le glyphosate soit l'herbicide le plus employé dans l'agriculture américaine et qu'il soit utilisé dans plus de 100 cultures alimentaires, y compris les produits à base d'avoine comme les céréales et les barres4.

« Les résultats de notre enquête sur le glyphosate sont stupéfiants, a indiqué Stan Smith, le cofondateur de One Degree. Alors que les consommateurs s'intéressent de très près à la limitation des pesticides présents dans leurs aliments, la plupart des Américains et des Canadiens ne savent pas ce qu'est le glyphosate. Nous considérons que les producteurs d'aliments comme nous devraient leur donner les outils et les informations nécessaires pour connaître les faits. »

Le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a classé le glyphosate comme agent cancérigène probable. Fait peu connu, même les pesticides légalement approuvés peuvent être cancérigènes. De fait, un rapport de 2010 du President's Cancer Panel a conclu que les pesticides étaient associés à de nombreux types de cancers, y compris les lymphomes de marque, pancréatiques, non hodgkiniens, ainsi que les myélomes, les sarcomes du colon, des testicules et des tissus mous5.

La bonne nouvelle est que notre corps, une fois les pesticides éliminés, peut rapidement les évacuer. Une étude récente publiée dans Environmental Research, une revue multidisciplinaire dirigée par des chercheurs du Health Research Institute et des organisations sans but lucratif (Commonweal Institute et Friends of the Earth), a révélé que les régimes alimentaires à base de produits biologiques réduisent rapidement la quantité de glyphosate présente dans l'organisme. Bien que l'échantillon soit mince (seulement 16 participants), l'étude a révélé une réduction moyenne de plus de 70 % des niveaux de glyphosate après seulement 6 jours de consommation de produits biologiques.

En ce qui concerne la transparence, 93 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles pensaient que les entreprises alimentaires devraient indiquer si leurs ingrédients sont pulvérisés avec du glyphosate pendant leur culture.

« Bien que nous ne voulions pas les effrayer, nous espérons que les gens prendront cette information et se joindront à nous dans le mouvement visant à éliminer entièrement le glyphosate de notre système de production alimentaire, ce qui améliorera à la fois notre santé et celle de notre planète », a enchaîné M. Smith.

Bien que les productions biologiques ne soient pas autorisées à utiliser des herbicides synthétiques tels que le Roundup, leurs cultures peuvent être contaminées par des champs voisins. En tant que producteur d'aliments exclusivement biologiques, les produits One Degree utilisent des ingrédients sans OGM qui sont tous certifiés biologiques. La société traite uniquement avec des agriculteurs qu'elle connaît et en qui elle a confiance. Même les consommateurs les plus vigilants peuvent être rassurés, car tous les produits One Degree sont protégés de la contamination dérivée au glyphosate ; tous portent le sceau BioChecked Non-Glyphosate Certified, qui est surveillé par une tierce partie.

Pour en savoir davantage sur One Degree Organic Foods, rendez-vous à https://onedegreeorganics.com/about-glyphosate-fr/ ou consultez les publications de One Degree dans les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest).

À propos de One Degree Organic Foods

One Degree Organic Foods croit en la relation entre un sol sain, des cultures saines et des personnes en bonne santé. C'est pourquoi la société fabrique des produits biologiques au goût délicieux, toujours biologiques, sans OGM, toujours à base de plantes et souvent sans gluten. One Degree Organics est une entreprise familiale fondée et dirigée par des défenseurs passionnés de l'alimentation biologique, des personnes qui ont un profond respect pour l'agriculture durable et les aliments propres et nourrissants. La société estime que tout consommateur mérite une transparence à 100 % dans tout ce qu'il mange et s'engage à s'approvisionner en ingrédients auprès d'agriculteurs et de producteurs biologiques qui n'utilisent que des méthodes de culture à base de plantes. Pour en savoir plus sur les produits One Degree Organic, pour visionner des vidéos des visites de la famille qui va à la rencontre de ses agriculteurs et pour découvrir de délicieuses recettes, consultez le site web de la marque à www.onedegreeorganics.com

