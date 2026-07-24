Alors que les bourses augmentent leurs frais d'accès aux données, Alpha Analitica propose aux entreprises un moyen de réduire jusqu'à 50 % leurs coûts liés aux données de marché

Les nouvelles modifications apportées aux licences des bourses font baisser encore davantage les coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement en données de marché -- Alpha Analitica aide les entreprises côté achat et côté vente à riposter

NEW YORK, 24 juillet 2026 /CNW/ -- Les données du marché ont toujours constitué l'un des postes les plus importants du budget technologique des entreprises financières. Aujourd'hui, une nouvelle vague de modifications des frais de change devrait faire grimper encore davantage ces coûts. Selon Alpha Analitica, une société spécialisée dans l'optimisation des coûts liés aux données de marché, le secteur doit à présent repenser la manière dont il gère ses dépenses en matière de données, plutôt que de se contenter d'absorber ces augmentations.

Les échanges réécrivent les règles sur les frais d'accès aux données

Un récent rapport de WatersTechnology 1 a expliqué en détail comment la refonte des licences de CME Group pour 2025 cause des frictions dans l'industrie des données de marché. CME a mis fin à ses licences d'accès gratuit aux données historiques de fin de journée (EOD) sur l'ensemble de ses bourses CME, CBOT, Nymex, Comex et GME, en reclassant ces données dans le cadre de nouveaux frais de licence pour les données différées, et ce même pour les entreprises qui paient déjà pour un accès en temps réel. Selon le rapport, IPUG, un groupe d'utilisateurs de services de données de marché basé au Royaume-Uni, a constaté qu'une banque autorisée par d'importants canaux de redistribution pour les cinq produits d'échange MEC pourrait devoir payer environ 273 600 $ de nouveaux frais annuels en conséquence directe du changement. Les membres de l'IPUG évalueraient les plaintes réglementaires et les poursuites judiciaires potentielles au sujet des augmentations.

Il est important de noter que ces modifications tarifaires ne se limitent pas à la bourse. Étant donné que les principales plateformes de redistribution de données -- notamment Bloomberg Data License et LSEG DataScope -- répercutent les coûts des licences boursières sur leurs propres clients, les hausses au niveau de la bourse se répercutent en aval sous la forme de factures plus élevées pour chaque banque, gestionnaire d'actifs et fonds spéculatif qui s'appuie sur ces flux de données. Comme l'a dit un dirigeant de la technologie financière à WatersTechnology, le fardeau du suivi et du contrôle des données nouvellement facturables « ne crée aucune valeur pour l'industrie ». Il s'agit simplement d'un transfert des coûts aux consommateurs de données.

Il ne s'agit pas d'un événement isolé. Elle reflète une tendance plus large : alors que les bourses cherchent à accroître leurs revenus liés aux données et que les fournisseurs répercutent ces coûts sur leurs clients, le coût total des données de marché n'a cessé d'augmenter d'année en année, dépassant souvent la croissance du budget que les entreprises y consacrent.

Une approche différente : régler les dépenses, pas seulement la facture

Alpha Analitica a été construit pour répondre précisément à ce problème. Plutôt que de se contenter de réduire les frais de transaction ou de renégocier les contrats avec les fournisseurs -- un combat que la plupart des entreprises ne peuvent pas remporter seules --, Alpha Analitica s'attache à éliminer le gaspillage, les doublons et les droits sous-utilisés qui se cachent au sein de l'infrastructure existante de données de marché d'une entreprise.

Le produit phare de l'entreprise, Math-Mill, est un moteur de calcul quantitatif qui évite d'avoir à acheter directement des données dérivées auprès de fournisseurs de données de marché. Plutôt que de payer des prestataires pour obtenir des analyses précalculées (volatilité implicite, grecques, analyses de courbes et de spreads, ainsi que d'autres champs dérivés), les entreprises peuvent générer elles-mêmes ces données en interne à l'aide de Math-Mill, en les calculant directement à partir des données brutes sous-jacentes pour lesquelles elles disposent déjà d'une licence. Le deuxième produit d'Alpha Analitica, Reference-Hub, s'attaque à une source connexe de dépenses excessives : les demandes redondantes de données de référence et de données de sécurité, qu'il réduit grâce à un moteur de mise en cache configurable. Les clients qui utilisent Math-Mill et Reference-Hub ont réduit jusqu'à 50 % leurs dépenses en données de marché, sans renoncer ni à l'accès ni à la performance.

Pourquoi est-ce important ?

Alors que des bourses comme le CME redéfinissent ce qui est considéré comme des données « gratuites » et que les redistributeurs répercutent ces coûts en aval, les entreprises qui ne gèrent pas activement leur consommation de données de marché doivent s'attendre à voir leurs factures continuer à grimper. Le point de vue d'Alpha Analitica est simple : les entreprises ne peuvent pas contrôler les frais d'échange, mais elles peuvent contrôler ce qu'elles utilisent réellement -- et c'est là que se trouvent les économies réelles.

« La plupart des entreprises sont cantonnées à un modèle unique imposé par leur fournisseur de données de marché, ce qui leur laisse peu de marge de manœuvre pour l'adapter à leur propre vision du marché. Avec Math-Mill, les entreprises peuvent changer de modèle d'interpolation et ajuster les hypothèses d'étalonnage à la demande. Cette flexibilité ne se limite pas à réduire les coûts : elle permet aux entreprises d'aligner leurs analyses sur leurs propres modèles de tarification, plutôt que sur ceux de tiers », a déclaré Al Cabrini, directeur technique d'Alpha Analitica.

À propos d'Alpha Analitica

Alpha Analitica met à profit son expertise approfondie en matière de données d'investissement pour relever les défis les plus complexes de l'industrie en matière de données de marché. Forte de plusieurs décennies d'expérience en négociation algorithmique et d'une connaissance approfondie des types de données complexes, Alpha Analitica conçoit des solutions sur mesure, y compris Math-Mill et Reference-Hub, qui aident les institutions financières à réduire les coûts de données du marché et de gouvernance des données sans compromettre l'accès ou le rendement. Alpha Analitica a son siège social à Miami, en Floride, et ses bureaux sont situés à Toronto, en Ontario.

Pour en savoir plus, visitez AlphaAnalitica.com ou prévoyez une démonstration sur calendly.com/alphaanalitica/new-meeting.

1 https://www.waterstechnology.com/data-management/7952957/cme-rankles-market-data-users-with-licensing-changes

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SOURCE Alpha Analitica

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