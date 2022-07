En vertu d'un arrêté d'urgence, le test salivaire Sal6830 SARS-CoV-2 est disponible partout au Canada pour fournir les résultats du PCR en moins de 30 minutes.

CHARLOTTESVILLE, Virginie, le 15 juill. 2022 /CNW/ - MicroGEM US Inc. , une société de biologie moléculaire basée aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a émis une autorisation d'ordonnance provisoire pour le test salivaire Sal6830 SARS-CoV-2, qui fournit des résultats de réaction en chaîne par polymérase (PCR) sur le lieu d'intervention en moins de 30 minutes.

L'autorisation vient au moment où la nation se prépare à ce que les responsables de la santé décrivent comme la septième vague de COVID-19, entraînée par le sous-variant Omicron BA.5.

« Nous sommes heureux que, grâce aux mesures prises par Santé Canada, le test salivaire Sal6830 SARS-CoV-2 soit maintenant disponible pour aider à renforcer les tests de la COVID-19 grâce à une option de PCR rapide et précise sur place à ce moment critique », a déclaré le directeur commercial de MicroGEM à Ottawa, LeRoy Blake.

« Le Sal6830 représente un changement transformateur dans les tests pour le SRAS-CoV-2. Un échantillon de salive est beaucoup plus confortable à fournir qu'un écouvillon nasal intrusif, ce qui le rend idéal pour les enfants, les tests de routine et toute personne qui n'aime pas ou qui est anxieuse à l'idée d'utiliser un écouvillon. Le prélèvement d'échantillons facile, combiné à un PCR précis à l'endroit où il est nécessaire, permet de prendre des décisions en temps réel sans retarder l'envoi des échantillons à un laboratoire. Il s'agit d'une avancée cruciale dans les capacités de mise à l'essai, qui assure la disponibilité d'un échantillonnage facile et de résultats de PCR sur place pour maintenir l'économie ouverte et protéger les milieux de travail et les collectivités », a déclaré M. Blake.

Le test salivaire Sal6830 SARS-CoV-2 est le premier test de salive PCR autorisé par Santé Canada pour le SRAS-CoV-2 à utiliser sur le lieu d'intervention. Évalué cliniquement pendant les vagues de Delta et d'Omicron de la pandémie, le test salivaire Sal6830 SARS-CoV-2 s'est avéré performant dans toutes les mutations virales.

Le Sal6830 de MicroGEM est conçu pour capturer le virus intact, un indicateur clé de l'infectiosité, puis met en œuvre un processus unique d'extraction d'ARN enzymatique thermophilique, de purification adsorptive et de RT-PCR à haute vitesse à l'échelle microsphère pour détecter le SARS-CoV-2. En avril 2022, le Sal6830 a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence (AEU) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, pour un déploiement dans divers établissements américains, y compris des établissements de soins de santé, des plateaux de production de films, des installations gouvernementales et universitaires, des sites de tests mobiles et d'autres entreprises.

MicroGEM a une entente de distribution canadienne avec Songbird Life Science de Guelph, en Ontario. Chef de file national de la prestation de solutions de dépistage rapide aux points d'intervention dans certains des environnements les plus difficiles et les plus complexes, Songbird offre une compréhension inégalée de la transmission des pathogènes dans l'environnement bâti. Maintenant, avec l'ajout du Sal6830 à sa gamme de technologies autorisées d'identification de l'ADN et de l'ARN, Songbird déploie ses solutions scientifiques à un plus grand nombre d'entreprises et de collectivités canadiennes.

Le test salivaire Sal6830 SARS-CoV-2 est facile à utiliser grâce à un prélèvement de salive facile, un flux de travail efficace et des instructions à écran tactile. Les autres avantages :

Rigoureuse avec les variants existants : Évaluées cliniquement au cours des vagues Delta et Omicron, les multiples cibles génétiques du SRAS-CoV-2 permettent une détection rigoureuse des variantes actuelles et protègent contre l'obsolescence des variantes futures.

Évaluées cliniquement au cours des vagues Delta et Omicron, les multiples cibles génétiques du SRAS-CoV-2 permettent une détection rigoureuse des variantes actuelles et protègent contre l'obsolescence des variantes futures. Portable : La petite taille de la plateforme permet de l'intégrer facilement dans des sites de test tels que les laboratoires d'essais mobiles, les centres de chirurgie ambulatoire, les services d'urgence, les lieux de travail et les lieux de rassemblement.

La conception novatrice de la cartouche du test salivaire Sal6830 SARS-CoV-2 permet d'ajouter ou de remplacer rapidement de nouvelles cibles, ce qui réduit considérablement le temps d'essai et de développement du produit. L'entreprise prévoit notamment demander l'autorisation d'élargir le menu de tests et de renforcer le système pour traiter les conditions de terrain austères présentées dans les cas d'utilisation de médicaments militaires et de catastrophes. Des plans sont également en cours pour adapter le système au marché des soins de santé en médecine de précision, en pleine expansion, avec des panels d'expression génétique quantitatifs utilisés comme biomarqueurs.

MicroGEM a établi une chaîne d'approvisionnement basée en Amérique du Nord, avec des installations de fabrication pilote de recherche et développement à Charlottesville, en Virginie, des installations de production de trousse de test à grande échelle à Ogden, en Utah, et des installations de production d'instruments à Hudson, dans le New Hampshire.

Pour en savoir plus sur le test salivaire Sal6830 SARS-CoV-2 etla trousse de test salivaire Sal6830 SARS-CoV-2, consultez www.microgembio.com/covid-19 .

À propos de Songbird Life Science

Songbird Life Science offre des solutions d'essai rapide fondées sur la science au point d'intervention pour protéger les bâtiments et les personnes contre la COVID-19. Coentreprise réunissant RWDI, des ingénieurs en sciences du bâtiment de renommée mondiale, et Purity-IQ, une organisation mondiale de scientifiques en génomique et en biotechnologie, Songbird offre une compréhension inégalée de la transmission des pathogènes dans des espaces partagés. Première entreprise au Canada à offrir des tests rapides de PCR aux points d'intervention au plus fort de la pandémie, Songbird demeure déterminée à s'approvisionner uniquement en technologie de qualité supérieure autorisée par la FDA et Santé Canada.

À propos de MicroGEM

MicroGEM démocratise le diagnostic moléculaire en faisant passer les techniques moléculaires des laboratoires conventionnels et hautement qualifiés à des environnements non laboratoires. L'approche enzymatique novatrice de l'entreprise en matière d'extraction d'acide nucléique sert de base à la préparation efficace d'échantillons adaptés à l'analyse PCR. Ayant reçu plus de 50 millions de dollars de la part de l'initiative RADx (Responsabilité, Algorithmes, Données personnelles : regards croisés) des National Institutes of Health, MicroGEM a exploité ses capacités d'extraction de l'ARN pour développer le système de test salivaire Sal6830 SARS-CoV-2 et la trousse de test salivaire Sal6830 SARS-CoV-2, qui représentent la prochaine génération de solutions de point de besoin pour la gestion des maladies infectieuses et d'autres applications de médecine personnalisée.

www.microgembio.com/covid-19

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1859481/microGEM_Logo.jpg

SOURCE MicroGEM

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Lianne Landers, directrice principale des communications d'entreprise, [email protected]