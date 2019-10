Alors que le magasinage en ligne gagne encore du terrain en cette période des Fêtes, le site d'Amazon devrait être le premier visité

Les Canadiens prévoient dépenser en moyenne 1 706 $ pour les Fêtes cette année

Principales conclusions

Amazon est le premier arrêt en cette période des Fêtes; 60 % des consommateurs prévoient faire une recherche de cadeaux sur son site



Les influenceurs des réseaux sociaux ne sont pas particulièrement influents. À peine 14 % des consommateurs font confiance aux influenceurs et 6 % aux célébrités; en revanche, 79 % se fient aux amis et 72 % aux membres de la famille



Les consommateurs prévoient effectuer six visites en magasin et « visiter » sept sites de détaillant en ligne en cette période des Fêtes; 78 % d'entre eux se rendront aux mêmes magasins que l'an dernier



Les soldes de l'Après-Noël pourraient perdre en popularité; seulement un consommateur sur trois prévoit magasiner ces soldes



Ne vous attendez pas à du cannabis sous l'arbre cette année; les consommateurs ne consacreront que 2 % de leur budget de divertissement pour les Fêtes au cannabis

MONTRÉAL, le 29 oct. 2019 /CNW/ - Selon le Sondage de Deloitte sur le magasinage des Fêtes 2019, Amazon est en tête des destinations probables pour le magasinage en ligne en cette période des Fêtes. Alors que la concurrence entre les magasins traditionnels et les détaillants en ligne se poursuit, les Canadiens sont partagés, mais la plupart estiment qu'Amazon est un bon point de départ. Cinquante-deux pour cent (52 %) des répondants au sondage préfèrent effectuer leurs achats dans un magasin traditionnel, mais 60 % indiquent qu'ils commenceront leurs recherches de cadeaux sur le site d'Amazon cette année, et 58 % y feront effectivement des achats.

Soixante-huit pour cent (68 %) des Canadiens croient que l'économie aura une performance égale ou meilleure en 2020, ce qui établit des perspectives relativement optimistes quant à la hausse des ventes du commerce de détail pour la période des Fêtes. Parmi les répondants, 78 % s'attendent également à ce que leur situation financière demeure la même ou s'améliore l'année prochaine, et cette confiance se manifeste dans leur budget de dépenses pour les Fêtes. La majorité des consommateurs canadiens (79 %) prévoient dépenser pour les Fêtes autant ou plus que l'an dernier, soit en moyenne 1 706 $ en cadeaux, déplacements, nourriture, alcool et cannabis. Près de la moitié (49 %) des répondants prévoient commencer leur magasinage des Fêtes avant le Vendredi fou, soit plus du double d'il y a cinq ans, où ils étaient 23 %. Ils sont 17 % à considérer le Vendredi fou et le Cyberlundi comme étant le début de leur magasinage des Fêtes.

« Il existe un lien étroit entre l'optimisme des Canadiens à l'égard de l'économie, leurs perspectives financières personnelles et les dépenses des Fêtes qu'ils prévoient faire, commente Alexandra Genest, associée et leader du secteur de la Consommation pour le Québec chez Deloitte. Malgré l'incertitude économique, le Canada fait preuve d'une stabilité remarquable : les dépenses des consommateurs croissent à un rythme modéré, le chômage a atteint son niveau le plus bas en 40 ans et la croissance des salaires est supérieure à l'inflation[1]. Ces facteurs pourraient expliquer l'optimisme des Canadiens concernant la période des Fêtes à venir, ce qui en fait une période attrayante pour les détaillants du pays. »

Amazon : le premier arrêt, mais pas le seul

Bien que 22 % des Canadiens prévoient dépenser la plus grande partie de leur budget des Fêtes sur le site d'Amazon, il y a de la concurrence. Malgré la popularité grandissante du géant de la vente au détail en ligne, 51 % des répondants déclarent qu'ils achèteront des cadeaux sur les plateformes omnicanales de grands détaillants, notamment des points de vente physiques et des sites web. Les détaillants traditionnels se démarquent, car ils aident les Canadiens à trouver des idées de cadeaux. Ceux-ci seront plus nombreux (69 %) à chercher l'inspiration en magasin, contre 60 % qui le feront sur Amazon et 54 % sur Google. Les points de vente physiques ont encore des avantages que le confort du magasinage en ligne ne peut remplacer : le client peut voir, toucher et tester les produits, éviter les frais d'expédition et tomber par hasard sur des cadeaux auxquels il n'avait pas pensé. Parmi les acheteurs qui prévoient se rendre en magasin, 47 % pensent notamment faire des achats à leur magasin d'alcools habituel.

« Le magasinage en ligne continue de gagner en popularité, mais il est évident que les Canadiens ne sont pas près d'abandonner les magasins traditionnels de sitôt, souligne Mme Genest. Pour prospérer dans ce secteur où la concurrence est féroce, les détaillants doivent miser sur leurs investissements omnicanaux et offrir une expérience optimale qui surpasse constamment les attentes de leurs clients. Ils doivent tenter de comprendre les besoins et les préférences de leurs clients en tant que personnes et s'efforcer d'améliorer leurs capacités à les guider et à les aider tout au long de leur expérience d'achat, que l'achat soit effectué en magasin ou en ligne. »

Atteintes à la sécurité des données : une source d'inquiétude pour les consommateurs canadiens

Alors que les Canadiens s'apprêtent à dépenser, ils veulent également avoir quelque chose en retour, en particulier lorsque leurs données sont en cause. Le nombre grandissant de consommateurs disposés à effectuer leurs achats en ligne en cette période des Fêtes devrait inciter les détaillants à faire de la sécurité des données une priorité. En effet, 41 % des répondants affirment avoir subi une atteinte à la sécurité de leurs données qui a exposé leur identité, leurs renseignements de santé, leurs données personnelles ou les informations de leur carte de crédit, et ils ne sont pas près de l'oublier. Près d'un répondant sur quatre (23 %) affirme que si un détaillant où ils ont l'habitude de faire leur magasinage devait subir une telle atteinte, il n'y ferait plus jamais d'achats.

Les consommateurs canadiens sont toujours disposés à fournir leurs informations personnelles et financières aux détaillants, mais certains demandent des compensations en échange. Soixante-trois pour cent (63 %) d'entre eux rechercheront les rabais, les offres spéciales ou d'autres avantages en échange de leurs données. En prévision des ventes de la période des Fêtes, les détaillants doivent savoir que la sécurité des données sera décisive pour le choix des Canadiens.

Ne vous attendez pas à du cannabis sous l'arbre cette année

Le cannabis récréatif a été légalisé en octobre 2018 et la légalisation des produits comestibles du cannabis est attendue d'ici la fin de l'année, mais les Canadiens ne sont pas encore prêts à l'inscrire sur leurs listes de souhaits. Seulement 10 % des consommateurs ont l'intention d'acheter du cannabis pour la période des Fêtes, et prévoient n'y consacrer que 2 % de leur budget de divertissement.

En savoir plus sur les prévisions de dépenses et les tendances de magasinage pour la période des Fêtes de 2019 ici.

À propos du sondage

Le sondage a été mené du 6 au 12 septembre 2019. Deloitte a interrogé 1 000 Canadiens de 18 ans ou plus suivant une méthode en ligne. L'échantillon a ensuite été pondéré afin que sa composition soit représentative de celle de la population canadienne adulte, selon les données du dernier recensement.

_____________________ 1. Deloitte, Réveiller l'ours qui dort [balado], 2019. https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/finance/articles/reveiller-lours-qui-dort.html

