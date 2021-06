La précision du processus d'édition génomique dans le tabac est appliquée à la fabrication de produits de nicotine à moindre risque

LEXINGTON, Kentucky, 16 juin 2021 /CNW/ - Alors que la Food and Drug Administration (FDA) a confirmé qu'elle envisageait une réduction mondiale de la nicotine dans les cigarettes jusqu'à atteindre des niveaux de non-dépendance, Demeetra AgBio, Inc. , un développement thérapeutique préclinique, d'agrobio et de génie génétique a annoncé aujourd'hui que sa plateforme brevetée d'édition génomique, Cas-CLOVER™ peut être utilisée pour fabriquer des produits du tabac à moindre risque et des cannabinoïdes thérapeutiques dans un article de CRISPR Medicine News.