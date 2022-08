BUFFALO GROVE, Illinois, 11 août 2022 /CNW/ - Alma, un chef de file mondial de l'industrie des solutions médicales et esthétiques à base d'énergie, a annoncé que les systèmes Alma Hybrid et Alma TED sont maintenant disponibles sur le marché canadien :

Alma Hybrid, le prochain chapitre de la technologie au laser

Alma Hybrid, la première plateforme laser à inclure un laser ablatif de 10 600 nm (CO 2 ) et un laser non ablatif de 1 570 nm pour la restructuration de la peau, offre une solution complète permettant d'utiliser chaque laser de pointe de façon indépendante ou, pour la toute première fois, de personnaliser le modèle de traitement en combinant les deux longueurs d'onde.

) et un laser non ablatif de 1 570 nm pour la restructuration de la peau, offre une solution complète permettant d'utiliser chaque laser de pointe de façon indépendante ou, pour la toute première fois, de personnaliser le modèle de traitement en combinant les deux longueurs d'onde. Alma TED, un système basé sur la technologie ultrasonique conçu pour fournir des ondes acoustiques, avec un embout exclusif fournissant une pression d'air pour des applications esthétiques.

L'entreprise a obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA pour commercialiser et vendre le système Alma Hybrid en juillet 2021. Elle a aussi reçu un certificat d'enregistrement d'appareil médical de classe I pour le système Alma TED en janvier 2022.

« Les autorisations réglementaires demeurent une étape importante de notre stratégie de lancement commercial en Amérique du Nord, car elles renforcent et diversifient nos produits afin que nous puissions inclure des marchés clés comme le Canada, a déclaré Keith Adams, président d'Alma, Amérique du Nord. Nous sommes heureux d'offrir des solutions énergétiques novatrices et des possibilités de revenus, comme Alma Hybrid et Alma TED, à nos fournisseurs partout au Canada, alors que nous cherchons à poursuivre notre croissance et à étendre notre présence sur ce marché. »

À propos d'Alma

Alma est un innovateur mondial spécialisé dans les solutions pour le traitement laser, à la lumière pulsée, par radiofréquence, au plasma et par ultrason destinées aux marchés de l'esthétique et de la chirurgie. Nous donnons les moyens aux praticiens d'offrir des procédures sécuritaires et efficaces tout en permettant aux patients de profiter de technologies et de traitements de pointe et éprouvés en clinique. Pour en savoir plus, consultez le site Web de l'entreprise : http://www.almainc.com .

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=yCWadSV6iqE

SOURCE Alma, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Équipe des relations publiques d'Alma, [email protected]