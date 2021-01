BUFFALO GROVE, ILLINOIS, 19 janvier 2021 /CNW/ - Alma, l'un des cinq chefs de file mondiaux spécialisés dans les solutions médicales et esthétiques axées sur l'énergie, annonce plusieurs promotions internes au sein de sa structure de la haute direction en Amérique du Nord. Ces changements sont entrés en vigueur le 18 janvier 2021. Keith Adams, vice-président directeur, Ventes et marketing a été promu au poste de président, Alan Greer, vice-président, Finances et contrôleur a été promu au poste de directeur financier, et Spencer Detter, directeur, Ventes, a été promu au poste de vice-président, Ventes. « Nous sommes très heureux d'annoncer ces promotions internes à la suite de la bonne tenue de nos dirigeants au cours des deux dernières années, a déclaré Lior Dayan, président-directeur général d'Alma et de Sisram Medical Ltd. Même si l'équipe de direction a fait face à des défis imprévus l'an dernier, la culture qu'elle a mise en place lui a permis d'atteindre des objectifs record de manière efficace. Je m'attends à ce que cette équipe de la haute direction favorise une forte croissance continue de nos activités en Amérique du Nord. »

« En tant que professionnel chevronné comptant douze ans d'expérience au sein du secteur des soins d'esthétique médicale, j'ai constaté personnellement le rôle essentiel que peuvent jouer la culture, un souci du détail et l'unité dans la mobilisation des entreprises, a déclaré Keith Adams, président d'Alma en Amérique du Nord. Ce sont là les éléments fondamentaux que nous avons mis en place à mon arrivée dans l'équipe de la haute direction d'Alma en octobre 2018 et qui nous ont permis de devenir plus polyvalents et flexibles, et nous continuerons de nous montrer à la hauteur de ces principes. Nous entrevoyons des perspectives favorables en 2021 et au cours des prochaines années si nous concentrons nos efforts sur ce que nous faisons le mieux : proposer des solutions esthétiques novatrices et révolutionnaires qui permettent à nos clients d'appuyer leur croissance continue avec nous. »

Avi Farbstein, ancien président et chef de la direction d'Alma en Amérique du Nord, fera la transition vers un nouveau poste de cadre supérieur à titre de du conseil d'administration d'Alma en Amérique du Nord, en plus de continuer d'assumer ses fonctions actuelles de chef de la technologie d'Alma et de directeur de la stratégie de Sisram Medical. Ltd. « Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et à présenter nos félicitations à Avi pour avoir dirigé nos activités nord-américaines au cours de son mandat de près de 14 ans au sein d'Alma, a déclaré Keith Adams. Je me réjouis à l'idée de favoriser un partenariat constructif et stratégique avec notre famille élargie à Sisram Medical Ltd. »

Alma est un innovateur mondial spécialisé dans les solutions pour le traitement laser, à la lumière pulsée, par radiofréquence, au plasma et par ultrason destinées aux marchés de l'esthétique et de la chirurgie. Nous donnons les moyens aux praticiens d'offrir des procédures sécuritaires et efficaces tout en permettant aux patients de profiter de technologies et de traitements de pointe et éprouvés en clinique. Pour en savoir plus, consultez le site Web de l'entreprise à l'adresse www.ge.com. http://www.almalasers.com/us/.

