L'application de randonnée et de loisirs en plein air est reconnue pour ses fonctions novatrices qui aident les gens à se rapprocher du plein air

SAN FRANCISCO, le 15 nov. 2023 /CNW/ -- AllTrails , la plateforme d'activités en plein air la plus importante et la plus fiable au monde, a été présentée aujourd'hui par Apple comme l'un des trois finalistes du prix Application iPhone de l'année , une reconnaissance par les éditeurs mondiaux de l'App Store d'Apple. Les finalistes de la catégorie Application iPhone de l'année aident les utilisateurs à découvrir d'autres façons d'explorer et d'acquérir de nouvelles compétences. AllTrails est particulièrement reconnue pour son ensemble de produits novateurs, sa conception conviviale et, selon l'annonce d'Apple, parce qu'elle « aide les gens à trouver leur chemin vers l'extérieur ».

AllTrails relie ses utilisateurs au plein air, en aidant les gens à découvrir des endroits qu'ils n'ont jamais visités et en rehaussant leur expérience sur le sentier. En offrant aux utilisateurs des fonctions pour planifier et explorer en toute confiance, AllTrails élimine les obstacles à l'accès au plein air et aide des millions de personnes dans le monde entier à profiter des bienfaits du temps passé dans la nature sur la santé mentale et physique. L'application gratuite compte une communauté de plus de 60 millions d'habitants et plus de 420 000 sentiers balisés dans tous les pays du monde.

« Dès le premier jour, notre mission à AllTrails a été d'aider les gens à sortir », a déclaré Ron Schneidermann, directeur général d'AllTrails. « Nous sommes constamment à l'écoute de nos utilisateurs et nous travaillons à améliorer leur expérience de plein air », a-t-il ajouté. « Cette reconnaissance souligne l'engagement de notre équipe envers l'innovation continue, afin que les gens de tous les milieux et de tous les niveaux de compétence puissent profiter des bienfaits du plein air ».

Cet honneur survient dans la foulée d'une année de forte croissance de la marque, qui a été marquée par un fort dynamisme et de nombreux lancements de produits. En 2023, AllTrails a introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans sa gamme de produits, notamment :

Aperçus des sentiers : vidéo immersive tridimensionnelle révolutionnaire qui aide les utilisateurs à se familiariser avec les routes, les terrains et l'altitude.

Alimentation communautaire locale : la fonction communautaire élargie aide les utilisateurs à s'inspirer des activités des autres sentiers dans les environs. Les randonneurs peuvent parcourir le fil pour voir les activités de sentiers à n'importe quel endroit.

Conditions avancées : les utilisateurs peuvent consulter les conditions météorologiques le long de chaque sentier. Les conditions comprennent la température, l'indice de moustique, les conditions prévisionnelles fondées sur les conditions météorologiques récentes et les conditions météorologiques historiques.

Statistiques et réalisations : une expérience nouvelle et améliorée qui aide les utilisateurs à consigner leurs aventures et à célébrer le temps passé à l'extérieur. Les randonneurs peuvent suivre les progrès, obtenir des insignes et voir un instantané inspirant de leurs activités de plein air terminées.

Guides des parcs nationaux : guides thématiques pour plus de 200 parcs nationaux avec des conseils sur les endroits où aller, ce qu'il faut faire et comment se préparer.

Navigation améliorée sur les sentiers : outil sur les sentiers qui permet aux utilisateurs de suivre un itinéraire planifié, d'enregistrer un itinéraire réel et de trouver facilement le chemin de retour au point d'origine.

« AllTrails est honorée de recevoir cette reconnaissance », a déclaré Ivan Selin, chef des produits chez AllTrails. « Cela témoigne de notre engagement à concevoir des produits novateurs qui aident les gens à se rapprocher du plein air. Nous sommes ravis de pouvoir avoir une incidence positive sur la vie des gens et nous avons hâte d'offrir des expériences encore plus intéressantes à notre communauté en 2024. Restez à l'affût! »

AllTrails demeure la marque numérique et le chef de file le plus reconnu dans le secteur des activités de plein air. En plus de cette récente reconnaissance, AllTrails figure fréquemment parmi les cinq meilleures applications de santé et de conditionnement physique.

