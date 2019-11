Allstream dévoile IT CloudView qui propulse les services de TI gérés au niveau supérieur

Une solution complète pour gérer votre environnement de TI personnalisé

TORONTO, le 20 nov. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Allstream a annoncé le lancement d'IT CloudView, nouvelle solution de TI gérée qui propose des fonctions de première qualité facilitant la gestion des environnements de TI dans toute l'entreprise. IT CloudView est une solution complète dotée d'un tableau de bord visuel convivial. Depuis cette interface unique, les équipes de TI sont à même de surveiller et de gérer les points d'accès Wi-Fi, les commutateurs du réseau local, les dispositifs de sécurité, le réseau étendu défini par logiciel, les appareils mobiles de l'entreprise et les caméras de vidéosurveillance. Autrement dit, elles passent moins de temps à se battre avec les logiciels et beaucoup plus à voir au déroulement optimal des activités de l'entreprise.

IT CloudView vient avec tout ce qu'il faut à un service de TI pour gérer ses environnements, depuis les éléments matériels et logiciels intégrés jusqu'aux services infonuagiques. Cette solution optimisée par Cisco Meraki s'appuie sur l'expertise de Cisco Talos Intelligence Group, une des plus grandes équipes de renseignements sur les menaces commerciales au monde, et utilise la télémétrie et des systèmes évolués pour défendre les clients contre les menaces connues et émergentes. Elle découvre en parallèle les nouvelles vulnérabilités présentes dans les logiciels fréquemment utilisés et intervient avant que des dommages soient causés.

« C'est une période intéressante pour Allstream, affirme Scott Bussey, vice-président et directeur général, Communications infonuagiques, Allstream. Avec l'ajout d'IT CloudView, notre entreprise peut dorénavant offrir une approche de bout en bout très simple, qui convient à une gamme complète de produits et se combine aux communications unifiées et aux services d'accès Internet, de données et de connectivité transfrontalière. Pour nos clients, c'est un avantage majeur que les autres fournisseurs ne peuvent leur offrir. Allstream n'est pas revendeur officiel de Cisco Meraki et partenaire certifié Or de Cisco depuis plus de 15 ans par hasard. Allstream a fait du progrès de ses clients une priorité absolue et conçoit des solutions qui s'intègrent aisément à leurs environnements et évoluent au rythme de leurs besoins, ce qui leur laisse la latitude voulue pour faire croître leurs entreprises. »

IT CloudView présente des avantages directs pour le personnel TI et la haute direction. Avec IT CloudView, ceux-ci disposent d'une solution unique qui rationalise les coûts et met fin aux produits et services disparates de divers fournisseurs ainsi qu'à la vidéosurveillance, au Wi-Fi et aux autres réalités compartimentées du monde des affaires. Elle rend la protection plus aisée et plus efficace, et permet aux entreprises de dégager de l'information utile pour améliorer leurs résultats. « Les organisations ont besoin d'aide pour rationaliser les fonctions TI essentielles et les produits disparates de différents fournisseurs, mentionne Ben Fallon, directeur principal, Canaux mondiaux et fournisseurs de services, Cisco Meraki. En alliant leurs forces, Cisco Meraki et Allstream combinent la puissance de notre plateforme complète avec les incomparables services d'installation et de soutien d'Allstream. Nous sommes ravis de travailler avec Allstream et de faire bénéficier les clients partout aux États-Unis et au Canada de leur nouvelle solution de TI gérée, IT CloudView. »

Les services de TI et les dirigeants d'entreprise pourront tirer d'énormes avantages de la solution gérée IT CloudView :

IT CloudView s'optimise automatiquement et offre une performance supérieure dans les environnements sans fil, et ce, même en présence de grande interférence;





L'exploitation infonuagique met à votre disposition la meilleure solution qui soit et le dernier cri en fait de technologie, sans les frais associés à l'infrastructure sur place et à la maintenance de systèmes disparates : les mises à jour sont installées automatiquement depuis le nuage;





IT CloudView vous permet de gérer les enjeux de sécurité en intégrant la vidéosurveillance aux solutions réseau. En fait, le tableau de bord d'IT CloudView est doté de fonctions sécurisées de surveillance et de gestion de toutes les caméras depuis n'importe quel endroit dans le monde, et ce, sans logiciel supplémentaire à installer. La solution confère ainsi une grande tranquillité d'esprit aux employés et aux clients tout en protégeant les entreprises de la fraude;





Affichant instantanément les tendances et les anomalies réseautiques, IT CloudView vous informe sur l'utilisation du réseau et les zones potentiellement problématiques. La capacité de détecter tout appareil client qui s'est connecté au réseau récemment, en plus de l'heure et du lieu exacts de la connexion, peut se révéler cruciale pour la surveillance de la performance du réseau et le dépannage. Vous disposez enfin d'une vue incomparable du réseau dans un seul et même endroit.

« Avec IT CloudView, nos clients ont en main un tableau de bord Web vraiment intuitif, fait valoir Scott Bussey. La simplicité avec laquelle ils peuvent surveiller leur environnement et apporter des modifications à même le système change la donne. En gérant tous les dispositifs au même endroit, les équipes TI demeurent informées et sont en mesure d'intervenir rapidement et avec une grande précision en cas de problème. »

À propos d'Allstream

Allstream est un chef de file des télécommunications d'affaires en Amérique du Nord. Fondée il y a plus de 170 ans parallèlement au premier chemin de fer transcontinental du Canada, Allstream s'est constamment réinventée pour demeurer un fournisseur de premier plan de services de communications d'affaires. Aujourd'hui, Allstream accélère l'innovation commerciale grâce aux technologies en nuage qui créent des occasions et connectent les entreprises aux collègues, aux clients et aux communautés. Notre travail touche nos clients tous les jours; notre service exceptionnel les aide à progresser, à communiquer et à collaborer. Allstream propose des technologies de communications sous la forme d'un éventail de services gérés innovants et hautement évolutifs, notamment des solutions IP, nuage, voix et données destinées aux entreprises. Nous combinons des solutions évolutives avec un service client exceptionnel pour fournir les technologies les plus récentes et nous sommes en mesure d'aider nos clients à accélérer leur développement en se tournant vers l'avenir.

Pour en savoir plus, visitez le site www.allstream.com.

SOURCE Allstream

Renseignements: Médias : Jennifer Gordon, Directrice, Communications, Allstream, Jennifer.gordon@allstream.com

Related Links

www.allstream.com