« La mission d'Allstream est d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs d'affaires en trouvant les bonnes solutions de communication pour leur organisation, a déclaré Mike Strople, président et chef de la direction d'Allstream. Nous sommes très fiers de soutenir les Timbers de Portland en les aidant à faire de même. Notre réseau et notre expertise amélioreront l'expérience des partisans des Timbers de Portland le jour du match. »

Allstream offrira aux Timbers son réseau adapté qui couvre tout le Canada et les États-Unis et qui a été conçu de A à Z à l'aide des technologies les plus récentes. Grâce à ce réseau, les partisans de l'équipe bénéficieront d'une connectivité très performante et d'une grande fiabilité. Ainsi, regarder des vidéos, accéder à des applications mobiles et partager des expériences de match sur les médias sociaux sera facile, rapide et efficace!

« Nous sommes absolument ravis d'accueillir Allstream dans la famille grandissante des principaux commanditaires et partenaires des Timbers et nous sommes impatients de travailler avec eux en cette période très prometteuse pour notre équipe, a déclaré Mike Golub, président du développement des affaires des Timbers et des Thorns. En sa qualité de marque de premier plan, bien établie et respectée dans le domaine des communications d'entreprise, Allstream est le partenaire idéal pour fournir aux partisans des Timbers une connectivité de pointe afin d'améliorer leur expérience à Providence Park. »

En étant suffisamment grande pour tenir ses promesses et assez petite pour se soucier de ses clients, Allstream relie les entreprises du Canada et des États-Unis grâce à des solutions de connectivité, de collaboration et de voix hors pair.

À propos d'Allstream.

Allstream est un chef de file des télécommunications d'affaires partout au Canada et aux États-Unis; ce qui nous distingue, c'est que nous sommes suffisamment grands pour tenir nos promesses, et assez petits pour nous soucier de nos clients. Les clients d'Allstream ont accès à un vaste réseau d'experts et à une équipe qui a fait de la fiabilité sa priorité absolue. À titre de fournisseur unique en matière de solutions de voix, de collaboration et de connectivité, Allstream simplifie les communications et la collaboration. En combinant un réseau adapté et des solutions évolutives, nous arrivons à fournir des technologies et une expérience client dernier cri qui aident nos clients à faire face aux défis de l'avenir. Pour en savoir plus sur Allstream, consultez son site Web à l'adresse www.allstream.com.

À propos des Timbers de Portland

Les Timbers de Portland sont un club de football professionnel masculin américain établi à Portland, dans l'Oregon, qui dispute ses matchs à domicile dans le célèbre stade Providence Park. Fondé en 2009, le club a commencé à jouer dans la Major League Soccer (MLS) - la première division du football professionnel masculin aux États-Unis - en 2011, et a remporté son premier championnat en 2015. Le club fait partie intégrante du paysage sportif de Portland depuis ses débuts dans la North American Soccer League en 1975, marquant le début de l'ère « Soccer City USA » dans la ville des roses. Pour en savoir plus, visitez le site www.timbers.com.

