Allstate du Canada soutient l'Opération boîte à chaussures pour femmes dans ses efforts visant à cultiver une culture de bien-être

À compter du 20 novembre, certaines agences Allstate serviront de point de dépôt pour celles et ceux qui souhaitent faire don d'une boîte à chaussures remplie de cadeaux.

MARKHAM, ON, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Pour une huitième année de suite, la Fondation Allstate du Canada s'engage à soutenir l'Opération boîte à chaussures pour femmes (« l'Opération boîte à chaussures »), un organisme qui élève et autonomise les femmes qui sont sans abri ou risquent de le devenir, grâce à un soutien en espèces, à l'éducation et à la participation de la communauté.

l’Opération boîte à chaussures pour femmes (Groupe CNW/Allstate du Canada, Compagnie D'Assurance)

« Nous sommes fiers de continuer à "cultiver une culture de bien-être" dans notre entreprise, dit London Bradley, président et chef de la direction d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance (Allstate du Canada) et président de la Fondation Allstate tu Canada. Non seulement encourageons-nous nos employés et clients à faire des dons et du bénévolat, mais nous collaborons également avec l'Opération boîte à chaussures afin de sensibiliser le public au sujet de l'itinérance, un enjeu qui touche de façon disproportionnée les femmes de couleur, celles en situation de handicap et celles qui sont victimes d'une forme de violence. »

Selon l'Opération boîte à chaussures :

Un sondage mené en 2017 (en anglais) a révélé que 44 % des refuges pour femmes victimes de violence étaient au maximum de leur capacité, jour après jour.

30 % des Canadiens et des Canadiennes en situation d'itinérance sont issus de communautés autochtones.

Environ 96 % des femmes en situation d'itinérance ont été victimes d'une forme de violence.

Au Canada , il y a plus de femmes que d'hommes en situation de handicap qui ont un revenu faible ou qui vivent sous le seuil de la pauvreté.

, il y a plus de femmes que d'hommes en situation de handicap qui ont un revenu faible ou qui vivent sous le seuil de la pauvreté. 28 % des femmes monoparentales ont des besoins urgents en matière de logement sécuritaire et abordable pour elles et leurs enfants.

« Cette année, nous encourageons les personnes qui nous appuient à "cultiver une culture de bien-être", affirme Lesley Hendry, directrice générale de l'Opération boîte à chaussures pour femmes. Un cadeau offert dans le cadre de l'Opération boîte à chaussures est un puissant rappel pour les femmes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver qu'elles ne sont pas tombées dans l'oubli. Nous croyons que nos efforts alimentent une réaction en chaîne de gentillesse et de compassion qui rassemble les communautés, promeut l'équité et inspire la résilience et la motivation personnelle chez chaque personne recevant une boîte à chaussures. »

À compter du 20 novembre, certaines agences Allstate serviront de point de dépôt pour celles et ceux qui souhaitent faire don d'une boîte à chaussures remplie de cadeaux. Veuillez noter que les dates de collecte peuvent légèrement varier selon le secteur . Pour obtenir une liste complète des agences participantes et les dates de collecte, cliquez ici.

Depuis 2015, Allstate du Canada et la Fondation Allstate du Canada ont recueilli plus de 9 000 boîtes à chaussures remplies de cadeaux et ont versé plus de 175 000 $ en soutien à l'organisme.

La Fondation Allstate du Canada vise à favoriser un environnement axé sur l'inclusion, le pouvoir d'agir et l'implication pour aider les gens qui font face à des barrières à l'indépendance financière, en se concentrant sur ces trois priorités : rompre le cycle de la violence conjugale, militer pour l'accès inclusif à un logement abordable, et donner à notre personnel les moyens de changer les choses dans leur communauté.

Pour en savoir plus sur la préparation d'une parfaite boîte à chaussures ou pour découvrir d'autres moyens d'appuyer l'Opération boîte à chaussures, veuillez nous suivre sur Facebook et Instagram ou visitez le https://www.shoeboxproject.ca/fr/facons-de-donner/main.

À propos d'Allstate du Canada , compagnie d'assurance

Allstate du Canada, compagnie d'assurance est un chef de file dans le domaine des assurances automobile et habitation; elle offre à ses clients des produits et services de prévention et de protection qui conviennent à toutes les étapes de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, l'entreprise met tout en œuvre pour que non seulement ses clients, mais aussi ses employés soient en bonnes mainsMD. Allstate du Canada tient à contribuer au mieux-être des communautés dans lesquelles elle exerce ses activités au moyen de partenariats avec des organismes caritatifs et de programmes misant sur la générosité de ses employés. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le www.allstate.ca. Pour obtenir des conseils de sécurité, consultez le blogue Allstate Assurance au www.blogue.allstate.ca.

SOURCE Allstate du Canada, Compagnie D'Assurance

Renseignements: Travon Smith, Spécialiste principal en relations publiques, Allstate du Canada, compagnie d'assurance, 437 229-1577, [email protected]