BOSTON, 13 décembre 2023 /CNW/ - AllSpice.io , la plateforme de développement du matériel qui permet aux ingénieurs de moderniser leur collaboration et leurs flux de production, a recueilli 6 millions de dollars supplémentaires en capital de risque. Le financement est utilisé pour élaborer de nouvelles caractéristiques pour sa clientèle d'entreprise en croissance et étendre les mises en œuvre complexes, les intégrations et la prise en charge de formats ECAD supplémentaires.

La plateforme de collaboration « Git pour le matériel » d’AllSpice.io utilisée dans la conception électronique par les ingénieurs électriciens, les ingénieurs en matériel et les concepteurs de cartes de circuits imprimés. (PRNewsfoto/AllSpice.io)

Parmi les investisseurs qui ont participé à la récente ronde de financement, mentionnons Root Ventures, Flybridge Capital Partners, Benchstrength, Bowery Capital et un groupe d'investisseurs providentiels.

Fondé et construit par des ingénieurs, AllSpice.io permet aux ingénieurs de moderniser leurs flux de production à l'aide de la puissance de Git. Grâce à l'automatisation, à la collaboration entre équipes et au contrôle des versions, les ingénieurs peuvent développer plus efficacement le matériel.

« Après des décennies où les outils stagnaient, les entreprises ont un appétit énorme pour moderniser leurs processus de conception électronique. Dans un marché difficile, il est essentiel d'accroître l'efficacité de l'équipe », a déclaré Valentina Ratner, cofondatrice et cheffe de la direction d' AllSpice.io .

De nos jours, les équipes responsables du matériel ont des exigences plus complexes et ne respectent souvent pas les délais de livraison. « Il y a 20 ans, il y avait une douzaine de cartes de circuits imprimés dans une voiture. Aujourd'hui, il y en a des centaines », a déclaré Kyle Dumont, cofondateur et directeur de la technologie d' AllSpice.io . « En tant qu'ingénieur électricien, avant de créer AllSpice.io , j'ai été confronté aux mêmes défis importants en élaborant un processus de conception et d'examen du matériel qui pourrait s'adapter de façon proactive aux exigences commerciales et opérationnelles changeantes. »

Auparavant, la production de matériel nécessitait de nombreuses années de recherche et de développement. De nos jours, lorsque les entreprises prennent autant de temps à démarrer, la technologie est déjà obsolète.

« Nous voyons ces défis émerger de la part des chefs d'ingénierie des entreprises qui communiquent avec nous », a poursuivi madame Ratner. « Les délais associés au développement du matériel ont été réduits de plusieurs années à plusieurs mois au cours de la dernière décennie, ce qui signifie que les équipes d'ingénierie en matériel et en électricité doivent être 10 fois plus efficaces, bien que leurs outils soient demeurés en grande partie les mêmes. »

AllSpice.io sert de point d'attache pour les équipes responsables du matériel, à l'instar de ce que GitHub, GitLab et Bitbucket ont fait pour les équipes informatiques.

Les ingénieurs en matériel, les concepteurs de cartes de circuits imprimés et les ingénieurs en électricité sont les principaux utilisateurs de la plateforme AllSpice.io . De plus, d'autres équipes et tierces parties qui travaillent en parallèle avec ces homologues, y compris des ingénieurs en micrologiciels, des ingénieurs logiciels, des fabricants contractuels et des services d'approvisionnement collaborent également sur la plateforme.

Les clients d' AllSpice.io comptent des entreprises en démarrage et des entreprises du palmarès Fortune 500 dans les secteurs de la robotique, de l'instrumentation, de l'aérospatiale, de l'électronique grand public, du transport, des dispositifs médicaux et de l'automobile.

Objet du financement

Diffusion d'éléments d'intégration continue et de déploiement continu (CI/CD) pour le développement du matériel

Mise en œuvre de l'IA pour la conception électronique

Prise en charge d'un nombre croissant de clients d'entreprise

Croissance de la feuille de route et de l'équipe des produits

Prise en charge de formats ECAD supplémentaires

Prise en charge d'autres intégrations SaaS

À propos d' AllSpice.io

AllSpice.io est une plateforme de collaboration sur le plan du matériel qui connecte des outils de conception d'ingénierie native pour fournir un contrôle de révision sans effort basé sur Git, une plaque tournante pour la collaboration entre équipes, l'automatisation du flux de production et l'analyse de conception.

Personnes-ressources :

Demandes de renseignements sur l'entreprise et le développement des affaires

Valentina Ratner

Cofondatrice et cheffe de la direction

[email protected]

Demandes de renseignements sur les produits

Kyle Dumont

Cofondateur et directeur de la technologie

[email protected]

Demande de renseignements des médias

Robert Byrne

Directeur du marketing

[email protected]

Questions d'ordre général

www.AllSpice.io

[email protected]

https://www.linkedin.com/company/allspice-io/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2299755/AllSpice_io_Hardware_Collaboration_Platform_for_electronics_design.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299756/AllSpice_Logo.jpg

SOURCE AllSpice.io