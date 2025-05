AlloMia, une startup montréalaise, lance des agents IA conversationnels pour améliorer l'accès aux services de santé pour les citoyens

MONTRÉAL, QC, le 13 mai 2025 /CNW/ - Le système de santé fait face à de nombreux défis: pénurie de personnel, volume d'appels élevé, temps d'attente, et nécessité d'un soutien continu pour les patients, causant jusqu'à 30% d'appels manqués. En réponse à cette réalité, AlloMia annonce le lancement d'une solution d'intelligence artificielle dédiée à aider les établissements de santé à surmonter ces obstacles grâce à des agents conversationnels.

Développée à Montréal, la plateforme AlloMia permet de créer des assistants virtuels de première ligne à l'aide d'agents vocaux IA. Ces agents répondent aux appels et effectuent des actions concrètes selon les demandes et besoins des patients, tels que la planification des rendez-vous, la gestion des listes d'attente et l'envoi de rappels, tout en s'intégrant avec les systèmes cliniques conformément aux normes du secteur de la santé. Disponibles 24/7, ces agents assurent la continuité de service pendant les périodes de pointe et en dehors des heures d'ouverture, offrant un support multilingue garantissant une accessibilité à tous les patients. En éliminant les appels manqués et en répondant efficacement aux demandes des patients tout en respectant les protocoles existants, AlloMia aide les prestataires de soins à alléger considérablement la charge clinico-administrative ainsi qu'à améliorer l'expérience patient.

«Notre objectif est de créer une solution IA qui ne se contente pas de parler, mais qui a un impact réel sur l'écosystème», déclare Sitech Lim, fondateur. «En automatisant les tâches courantes et en offrant un soutien multilingue naturel, nous permettons aux équipes de santé de se concentrer sur l'essentiel: fournir des soins de qualité, tout en garantissant un accès immédiat et et un service sans délai aux citoyens.»

Ce qui distingue AlloMia

Expertise québécoise: Développé à Montréal par des experts en IA et en santé, pour répondre aux besoins réels des prestataires et des citoyens du Québec et du Canada .

. Agents connectés: Prend en charge la gestion des rendez-vous, la mise à jour des calendriers et l'interface avec les systèmes de gestion de clinique existants (DME, CRM, orchestrateurs).

Support patient 24/7: Aucun appel ne reste sans réponse, même pendant les périodes de forte affluence ou en dehors des horaires d'ouverture.

Multilingue et adaptable: Gère des conversations dans plusieurs langues, avec une transition fluide en cours d'appel pour assurer une accessibilité optimale.

IA de confiance: Conforme aux normes de sécurité et de confidentialité du secteur de la santé.

AlloMia a pour vocation d'améliorer l'accès aux services de santé, en allégeant les tâches clinico-administratives et en favorisant une prise en charge plus rapide, efficace et humaine des patients. Pour en savoir plus sur la solution et ses applications, vous pouvez nous contacter directement ou consulter notre site web.

À propos d'AlloMia

AlloMia est une entreprise technologique basée à Montréal, dédiée à transformer le soutien aux patients dans le domaine de la santé grâce à l'IA conversationnelle. Notre mission est d'offrir aux prestataires de soins des solutions innovantes qui répondent aux défis opérationnels et contribuent à fournir un meilleur accès aux soins.

Marc Laurent-Atthalin, [email protected], 438-498-8469, allomia.com