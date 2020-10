DARTMOUTH, NS, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse fournissent un soutien supplémentaire à des centaines de ménages à faible revenu dans l'ensemble de la province.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, député de Halifax, au nom de l'Honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse, ont annoncé que les ménages néo-écossais recevront cette année la nouvelle allocation de logement ciblée Canada-Nouvelle-Écosse. Environ 1 700 nouveaux candidats locataires et propriétaires admissibles et environ 1 000 ménages admissibles seront transférés au nouveau programme lorsque leur supplément au loyer actuel expirera.

Pour un total de 120 millions de dollars, le gouvernement fédéral et la province fournissent chacun 60 millions de dollars sur 8 ans pour ce programme. Au cours de la première année, environ 2 700 ménages devraient être aidés par des fonds fédéraux et provinciaux dans le cadre du nouveau programme qui offre aux individus, aux personnes âgées et aux familles une aide directe pour rester chez eux.

L'Allocation de logement ciblée Canada-Nouvelle-Écosse s'appuie sur l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Nouvelle-Écosse et annoncée l'an dernier dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, qui donnera lieu à des investissements de plus de 400 millions de dollars pour protéger et renouveler les logements sociaux et communautaires et en accroître le nombre, ainsi que pour soutenir les priorités de la Nouvelle-Écosse en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui est la preuve de l'engagement commun entre le Canada et la Nouvelle-Écosse visant à accorder la priorité au logement abordable pour les Néo-Écossais.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que chaque Canadien ait un endroit sûr et abordable qu'il peut appeler son chez-soi. Un financement prévisible et à long terme du logement est nécessaire depuis plus d'une décennie. Aujourd'hui, avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, nous avons franchi une étape importante vers notre objectif de bâtir des collectivités solides où les familles néo-écossaises peuvent prospérer et s'épanouir, maintenant et pour l'avenir. » - Andy Fillmore, député de Halifax

« Nous savons que les coûts du logement augmentent et que trop de gens ont du mal à se loger. Personne ne devrait avoir à vivre avec ce niveau de peur et d'incertitude, et ce nouveau programme aidera directement un plus grand nombre de personnes, de familles, d'aînés et de personnes handicapées admissibles à demeurer chez eux. » - Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse

Le gouvernement du Canada reconnaît que ces projets sont développés sur les territoires non cédés et traditionnels des peuples Wabanaki et Mi'kma'q.





Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

