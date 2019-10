Allied Dispatch Solutions annonce l'ouverture officielle de son nouveau centre d'appels dernier cri

JOHNSON CITY, Tennessee, 24 octobre 2019 /CNW/ - Allied Dispatch Solutions annonce l'ouverture officielle de son nouveau centre d'appels de pointe avec une capacité de 250 postes dans le comté de Hancock, au Tennessee. La conclusion du Project 95 de l'État du Tennessee a été marquée par une visite de Bill Lee, le gouverneur de l'État. Allied a été sélectionnée par l'État pour être le fer de lance du projet en raison de sa trajectoire impressionnante de réussite. « Allied Dispatch Solutions continue à faire la différence dans les services d'assistance routière et comme meilleur centre d'appels. La présence du gouverneur du Tennessee Bill Lee, qui a même répondu à un appel, est un immense honneur pour nous, » a déclaré Anthony Royer, président d'Allied.

Connue pourr TrxNow, la technologie de services d'assistance routière chef de file du secteur et l'expérience clientèle connectée, l'entreprise Allied a fait parler d'elle l'année dernière lors des acquisitions stratégiques de Dominion Automobile Association et Rapitow. L'inclusion de ces deux marques a catapulté Allied Dispatch Solutions sur le marché international. Ce nouveau centre d'appels devrait créer un élan pour qu'Allied confirme sa position comme solution sur route à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.

Comme l'une des meilleures entreprises de services d'assistance routière, de logistique et de centre d'appels, Allied mène ses clients à la réussite en tirant profit de la meilleure technologie afin d'offrir des solutions personnalisables pour les clients. Le groupe de sociétés Allied comprend Dominion Automobile Association, Rapitow et TrxNow et fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, dans toute l'Amérique du Nord. Allied est bien placée pour connaître une croissance durable et continue et elle reste disponible pour dépasser vos besoins d'assistance routière, de suivi logistique et de centre d'appels.

Pour en savoir plus sur Allied Dispatch Solutions et notre technologie exclusive TrxNow, ou sur le sujet de ce communique de presse, veuillez communiquer avec Greg Matherson, vice-président principal du développement de l'entreprise à greg.matherson@allieddispatch.com, (312) 804-4289, ou Ashley Taylor, directrice principale stratégie de marque internationale à ashley.taylor@allieddispatch.com, (423) 900-8333.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/808874/Tri_LOGO.jpg

SOURCE Allied Dispatch Solutions

Related Links

allieddispatch.com