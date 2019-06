Alliance stratégique en commerce électronique : tillit insuffle un vent de renouveau chez Le Site

MONTRÉAL, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - Près de six mois après avoir investi dans Le Site, une entreprise montréalaise numérique spécialisée dans le commerce électronique, la stratégie Web, le développement Magento et le marketing de marque, tillit est heureuse de constater que cette alliance stratégique avec son nouveau partenaire, qui partage des valeurs et une vision d'avenir communes, a largement dépassé leurs objectifs respectifs.

Le Site compte parmi sa clientèle des entreprises dynamiques comme Clément, Moose Knuckles, Canac, Dart Aerospace ou Rousseau Métal, toutes des chefs de file dans leur domaine. Bénéficiant d'un capital humain ingénieux, Le Site a mis à profit sa créativité pour répondre à leurs besoins et leur permettre d'atteindre leurs objectifs de marketing et de vente.

Première entreprise canadienne récipiendaire d'un prix Magento, soit le World's Best B2B UX 2017, et établie à Montréal depuis plus d'une décennie, Le Site peut compter sur des dirigeants chevronnés, incluant des spécialistes de renom. Leur expertise en commerce électronique, marketing digital et mise en place de marchés virtuels sera une inspiration et un soutien dans les projets de développement de l'entreprise.

Des perspectives de croissance concrètes

Grâce à l'énergie insufflée par tillit, Le Site espère embaucher une quinzaine de nouveaux employés, pour joindre les rangs, dans un avenir rapproché, des plus de 30 Sitoyens qui mettent présentement leur ingéniosité et leur créativité au service de la clientèle de l'entreprise.

« tillit est fière de compter dans ses rangs une entreprise bien de chez nous telle que Le Site, qui sert une clientèle d'entreprises locales, nationales et internationales à la recherche de solutions technologiques créatives et stratégiques, leur permettant ainsi de propulser leurs ventes. Les derniers mois nous ont permis de constater que nous pouvons nous appuyer sur une équipe talentueuse et passionnée dont l'éthique de travail collaboratif repousse toujours plus loin les frontières de la performance au bénéfice du développement de nos projets à venir. Ultimement, nous visons à améliorer, voire même révolutionner, l'expérience client en ligne », mentionne Erick Vadeboncoeur, chef de la direction de tillit.

En bonifiant l'investissement du modèle d'affaires actuel, cette alliance permettra de faire des percées en recherche et développement pour Le Site. Cela représente un atout incontestable pour ses clients actuels et futurs ainsi qu'un levier de croissance important pour l'entreprise, tout en contribuant à la fierté de ses employés.

Une culture d'entreprise misant sur la formation

En allouant hebdomadairement une moyenne d'environ 4 heures de formation à chacun de ses employés, Le Site démontre l'importance d'accroître continuellement les connaissances de son personnel, lui permettant ainsi de solidifier son positionnement auprès de ses clients à la recherche d'une expertise de niche.

En quête d'obtenir la certification Magento de ses employés, Le Site a débuté, dès octobre 2018, une première phase de formation qui a permis de certifier plus de la moitié de son équipe de production. Et l'entreprise ne s'arrêtera pas là puisqu'elle compte tout mettre en place pour permettre à ses employés, présents comme futurs, de poursuivre dans cette voie.

« Nous partageons essentiellement la même vision qu'une équipe sportive de haut niveau pour laquelle il serait impensable de ne jouer que des matchs tout en dispensant ses joueurs d'entraînement. Si nous voulons aspirer aux plus hauts sommets, il est primordial d'adopter la même philosophie et d'outiller nos Sitoyens pour leur permettre de mieux conseiller nos clients », a conclu monsieur Michael Bliah, vice-président exécutif, Division des plateformes de vente en ligne chez tillit.

À propos de tillit

Entreprise dont les 4 piliers d'assise sont: VEILLER - GUIDER - INSPIRER CONFIANCE - AMÉLIORER, tillit, qui signifie confiance en norvégien, axe ses plates-formes de vente en ligne sur l'expérience client, le bien-être des gens et la compréhension de leurs besoins, plutôt que sur les seuls profits. tillit se spécialise dans la mise en place de marchés virtuels axés sur les expériences et les besoins de leur clientèle. tillit est une entreprise qui contribue à bâtir des marques ancrées dans la réalité du 21e siècle. Dirigée par des leaders dans le domaine du commerce électronique et du marketing digital, tillit fait la promotion de la simplicité, la transparence, l'accessibilité et la confiance dans tous les projets dans lesquels elle s'investit.

À propos de Le Site

Établi à Montréal depuis plus de 12 ans, Le Site compte dans ses rangs plus de 30 Sitoyens, un capital humain ingénieux et motivé qui s'assure que les objectifs numériques de ses clients soient atteints. Qu'ils évoluent dans un modèle d'affaires de B2B, B2C, ou même de H2H, les clients de l'entreprise peuvent compter sur des solutions intégrées pour optimiser leur plateforme de commerce électronique et ainsi gérer leur cycle de vie tout en générant des opportunités d'affaires.

