Alliance Métal Québec et Explor.ai lancent Estim.ai, une solution d'estimation propulsée par l'IA

MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de ALL IN, le plus grand événement d'IA au Canada, Alliance Métal Québec (AMQ) annonce le lancement d'Estim.ai, un projet collaboratif réalisé avec Explor.ai et 10 entreprises manufacturières. Cette solution SaaS propulsée par l'intelligence artificielle vise à moderniser le processus d'estimation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle.

D'un investissement total de 1, 115 100 $, le projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec (MEIE) et de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Une réponse concrète à un enjeu majeur

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de demande croissante pour des produits complexes, Estim.ai vient automatiser les tâches répétitives liées à l'estimation. L'outil extrait l'information des plans PDF, classe les données et standardise les processus, permettant aux entreprises de gagner du temps, réduire leurs coûts et fiabiliser leurs devis, tout en respectant la sécurité et la confidentialité des données.

Retombées attendues

Estim.ai offrira aux entreprises une réduction marquée des coûts et des délais d'estimation, des devis plus fiables, une réponse plus rapide aux clients et une meilleure valorisation du travail des estimateurs, désormais libérés des tâches répétitives.

Citations

Le MEIE a octroyé une contribution financière non remboursable de 490 000 $ à l'organisme Alliance Métal Québec dans le cadre du Programme d'appui aux projets de développement économique.

« Pour maintenir un Québec fort et compétitif, il est essentiel de soutenir nos entreprises manufacturières en vue de les aider à gagner en productivité et à poursuivre leur croissance. En investissant dans la plateforme Estim.ai, on met à la disposition des PME du domaine de la fabrication métallique industrielle un outil d'intelligence artificielle pour qu'elles puissent accroître leur efficacité et demeurer performantes dans leur secteur d'activité », a affirmé Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

DEC a accordé une contribution financière non remboursable de 370 000 $ à l'organisme dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation.

« Les PME et les organismes sont au cœur de l'activité d'innovation et de la croissance économique de nos collectivités et soutenir leur développement est une priorité de notre gouvernement. Grâce à notre aide financière, Alliance Métal Québec pourra développer une solution logicielle d'estimation utilisant l'intelligence artificielle qui sera utile pour les entreprises du secteur de la transformation métallique. Son apport à la vitalité économique de Lanaudière ainsi que du Québec est important, et c'est l'ensemble de notre économie qui bénéficiera du succès et des retombées de son projet. » L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« En aidant nos industries régionales à innover et à accroître leur productivité, nous contribuons non seulement à rendre nos entreprises plus compétitives, mais aussi à stimuler la croissance économique. C'est pourquoi je suis ravi de notre appui au projet d'Alliance Métal Québec qui vise à soutenir l'expansion des entreprises du secteur de la transformation métallique tant de Lanaudière que de tout le Québec. Il n'y a aucun doute que ce projet généra des retombées concrètes pour Lanaudière, mais aussi pour tout le Québec. » Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

À propos d'Alliance Métal Québec

Alliance Métal Québec (AMQ) est un créneau d'excellence regroupant des entreprises manufacturières du secteur de la fabrication métallique industrielle et des partenaires institutionnels. Sa mission est de créer des synergies entre les entreprises du secteur, dans le but de solutionner des problématiques communes et de les accompagner dans leurs démarches de transformation.

À propos d'Explor.ai

Explor.ai est une firme québécoise spécialisée en intelligence artificielle et en développement logiciel. Depuis 2019, elle a livré plus de 150 projets dans des secteurs variés comme le manufacturier, la construction et l'énergie. Son équipe multidisciplinaire accompagne les PME avec des solutions d'IA pragmatiques et performantes, allant de l'extraction automatisée de données à l'ordonnancement intelligent et aux agents d'IA générative.

SOURCE Explorai inc.

Source : Alliance Métal Québec; Pour renseignements : Renée-Pier Anctil, [email protected], 450 898-0876