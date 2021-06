Alliance inédite des grands producteurs de sables bitumineux du Canada en vue d'atteindre la carboneutralité

CALGARY, AB, le 9 juin 2021 /CNW/ - Canadian Natural Resources, Cenovus Energy, Imperial, MEG Energy et Suncor Énergie ont officiellement annoncé aujourd'hui l'Initiative pour des sables bitumineux carboneutres. Ces sociétés produisent approximativement 90% du pétrole issu des sables bitumineux du Canada. L'objectif de cette alliance inédite en collaboration avec les gouvernements fédéral et de l'Alberta est de réduire à zéro la production nette de gaz à effet de serre (GES) des entreprises provenant de l'exploitation des sables bitumineux d'ici 2050 et d'aider le Canada à atteindre ses objectifs climatiques, conformément à son engagement pris dans le cadre de l'Accord de Paris d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Cette collaboration survient après que les gouvernements du Canada et de l' Alberta ont annoncé d'importants programmes de soutien pour des projets et infrastructures de réduction des émissions. La collaboration entre l'industrie et le gouvernement sera essentielle pour concrétiser la vision de l'initiative pour des sables bitumineux carboneutres et atteindre les objectifs climatiques du Canada.

ont annoncé d'importants programmes de soutien pour des projets et infrastructures de réduction des émissions. La collaboration entre l'industrie et le gouvernement sera essentielle pour concrétiser la vision de l'initiative pour des sables bitumineux carboneutres et atteindre les objectifs climatiques du Canada. La vision du projet s'articule autour de la construction d'une conduite principale de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC) reliée à un centre de séquestration du carbone. Des projets multisectoriels pourraient ainsi se raccorder à cette conduite et permettre une réduction accrue des émissions. Le système CUSC proposé est inspiré du projet de plusieurs milliards de dollars Longship/Northern Lights en Norvège ainsi que d'autres projets de CUSC qui ont cours aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis et qui reposent tous sur une collaboration étroite entre l'industrie et le gouvernement.

Le projet est particulièrement ambitieux et nécessitera des investissements importants de la part de l'industrie et des pouvoirs publics en vue de stimuler la recherche et le développement de technologies novatrices et prometteuses.

Les sociétés concernées se réjouissent de pouvoir collaborer avec les gouvernements du Canada et de l' Alberta et de s'engager auprès des communautés autochtones du nord de l' Alberta en vue de faire de ce projet ambitieux et majeur de réduction des émissions une réalité, afin que ces communautés puissent continuer à bénéficier du développement des ressources canadiennes.

À titre de fières sociétés canadiennes, les membres de l'alliance partagent l'aspiration des Canadiens à trouver des solutions réalistes et réalisables pour relever le défi du changement climatique. L'industrie des sables bitumineux est une source importante d'émissions de GES et l'initiative permettra d'élaborer une approche réalisable pour réduire ces émissions, tout en préservant la contribution des sables bitumineux au produit intérieur brut (PIB) du Canada, estimée à plus de 3 000 milliards de dollars au cours des 30 prochaines années. L'initiative créera des emplois, accélérera le développement du secteur des technologies propres, procurera des avantages à de multiples autres secteurs et contribuera à maintenir la qualité de vie des Canadiens. Les membres de l'alliance apporteront leur contribution en réalisant les investissements économiques nécessaires pour que nos entreprises réussissent la transition vers un monde carboneutre et donc, pour que les actionnaires bénéficient d'une valeur ajoutée à long terme.

Pour lutter contre les émissions de GES et atteindre l'objectif de zéro émission nette, l'initiative prévoit la mise en œuvre de plusieurs projets en parallèle, dont les suivants :

Le déploiement d'une infrastructure centrale en Alberta reliant les installations de sables bitumineux des régions de Fort McMurray et de Cold Lake à un centre de séquestration du carbone près de Cold Lake , par l'intermédiaire d'une conduite de CO 2 . Les autres entreprises de la région intéressées par le captage et la séquestration du carbone pourraient se raccorder à cette conduite principale. Il est également possible de relier le corridor d'infrastructure à la région d' Edmonton .

L'évaluation, la mise à l'essai et l'accélération du déploiement de technologies émergentes potentielles de réduction des émissions, le captage direct dans l'air, les technologies de récupération de prochaine génération et les petits réacteurs nucléaires modulaires.

En plus de collaborer et d'investir conjointement avec l'industrie, il est essentiel que les gouvernements élaborent des politiques de soutien et instaurent des programmes fiscaux et réglementaires qui créeront le climat de certitude propice pour ce type d'investissement à long terme et à grande échelle. Cela inclut un accès fiable aux droits de séquestration du carbone, aux crédits de réduction des émissions et aux crédits d'impôt à l'investissement sur une base continue. Nous avons très hâte de poursuivre notre collaboration avec les gouvernements fédéral et albertain pour établir avec eux le cadre réglementaire, politique et fiscal nécessaire pour assurer la viabilité économique de cette initiative.

Le Canada est particulièrement bien placé pour devenir un chef de file mondial en matière d'exploitation pétrolière responsable. Le pays possède la troisième plus grande réserve de pétrole au monde et ses normes et règlements régissant les projets énergétiques sont parmi les plus rigoureux au monde. Le pays jouit d'une solide réputation en ce qui a trait au développement technologique et à la collaboration de l'industrie avec les communautés autochtones et les municipalités. Les membres de l'initiative sont d'avis que la façon le plus efficace de lutter contre le changement climatique passe par le développement de nouvelles technologies. Ils se disent convaincus que les Canadiens parviendront à relever ce défi sans précédent grâce à leur ingéniosité, leur esprit d'initiative et leur sens de la collaboration.

Bien que nous sachions que les sources d'énergie de substitution occuperont une place centrale dans les décennies à venir, il est admis à l'échelle internationale que l'humanité aura besoin de combustibles fossiles jusqu'en 2050 et au-delà. Ces derniers feront partie du bouquet énergétique et continueront d'entrer dans la composition notamment de fibres de carbone, de l'asphalte, de produits pétrochimiques et d'autres produits importants. Nous croyons qu'il est essentiel d'agir dès maintenant pour que le Canada puisse prendre sa place en tant que fournisseur de premier plan de pétrole extrait de façon responsable et qu'il puisse répondre à la demande mondiale d'énergie dans les années à venir.

Citations :

Gouvernement de l'Alberta

« L'Initiative pour des sables bitumineux carboneutres est une solution pilotée par l'industrie et conçue en Alberta, qui renforcera notre position de leader mondial en matière de principes d'ESG, a déclaré Sonya Savage, ministre de l'Énergie de l'Alberta. Toutes les prévisions crédibles en matière d'énergie indiquent que le pétrole sera un élément majeur du bouquet énergétique dans les décennies à venir et même au-delà de 2050. L'Alberta est exceptionnellement bien placée et prête à répondre à cette demande. Cette initiative ouvrira également la voie à des progrès technologiques continus, qui mèneront finalement à la production de barils de pétrole carboneutres ».

Canadian Natural Resources Limited

« En réduisant considérablement ses émissions et en épousant une approche équilibrée et durable du développement économique, le Canada a l'occasion de jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique, a déclaré Tim McKay, président de Canadian Natural Resources. L'ingéniosité canadienne a permis l'exploitation des sables bitumineux. En continuant d'innover dans le respect des critères ESG, le Canada affirme son rôle de chef de file de l'exploitation pétrolière pour répondre à la demande mondiale en énergie. Nous nous engageons à travailler avec les partenaires de l'industrie et les gouvernements pour contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada, tout en permettant à la population de profiter pour longtemps encore des avantages économiques et sociaux que procurent les sables bitumineux. »

Cenovus Energy

« Cet effort de collaboration interentreprise témoigne de notre engagement profond en faveur de la lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale, a déclaré Alex Pourbaix, président et chef de la direction de Cenovus. Nous ne nous limitons pas à parler de la nécessité de participer; nous adoptons des mesures audacieuses de réduction des émissions et nous nous taillons une place en tant que fournisseur de choix pour satisfaire la demande croissante d'énergie dans le monde. »

Imperial

« Le Canada a les atouts nécessaires pour faire figure de fournisseur responsable d'énergie dans le monde », a souligné Brad Corson, président, chef de la direction d'Imperial Oil et président du conseil. « Le succès à long terme du Canada dans le défi climatique repose sur notre engagement collectif à innover, à rester compétitif à l'échelle mondiale, à adopter des politiques publiques favorables et à maintenir le dialogue pour trouver des solutions constructives. Imperial collabore avec d'autres acteurs de l'industrie et avec les gouvernements pour mettre au point et commercialiser des technologies de pointe qui permettront de réduire les émissions et nous aider à atteindre la carboneutralité. »

MEG Energy

« Nous sommes heureux de faire partie de cet effort de collaboration en faveur des mesures critiques nécessaires pour atteindre la carboneutralité dans les sables bitumineux, a déclaré Derek Evans, président et chef de la direction de MEG Energy. L'action audacieuse d'aujourd'hui démontre notre engagement à lutter contre le changement climatique et notre leadership mondial en matière de climat. Cette alliance travaillant collectivement avec les gouvernements fédéral et albertain et toutes les parties prenantes fera en sorte que le Canada continue d'être un fournisseur de premier plan au monde de pétrole produit de manière responsable. »

Suncor Énergie

« Pour atteindre des objectifs élevés, la collaboration entre les entreprises, le secteur de l'innovation et les gouvernements s'avère indispensable. C'est ce qui nous a permis de transformer une ressource de sables bitumineux émergente en l'un des bassins pétroliers les plus fiables et les plus respectueux des critères ESG au monde, a affirmé Mark Little, président et chef de la direction de Suncor. Le Canada, l'une des rares juridictions à exploiter des projets commerciaux de CUSC à l'échelle industrielle, et l'Alberta qui dispose d'abondantes ressources en gaz naturel, d'une structure géologique et d'une expertise technologique, sont parfaitement en mesure de jouer un rôle de premier plan dans ce domaine. »

À propos des entreprises partenaires de l'initiative

Canadian Natural Resources Limited

Canadian Natural Resources Limited (Canadian Natural) est une société de production de pétrole et de gaz naturel de premier plan, dont les activités se poursuivent dans ses principales régions situées dans l'Ouest canadien, dans la partie britannique de la mer du Nord et au large de l'Afrique. Les actions de Canadian Natural se négocient sous le symbole CNQ sur les bourses de Toronto et de New York. Pour consulter l'intégralité des énoncés prospectifs, veuillez vous rendre sur le site Web de la société à l'adresse www.cnrl.com.

Cenovus Energy Inc.

Cenovus Energy Inc. est une société énergétique intégrée de production de pétrole et de gaz naturel au Canada et dans la région Asie-Pacifique, et qui réalise des activités de valorisation, de raffinage et de commercialisation au Canada et aux États-Unis. La société se consacre à la gestion de ses actifs dans une optique de sécurité, d'innovation et de rentabilité, et s'applique à intégrer des considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans ses plans d'affaires. Les actions ordinaires et les bons de souscription de Cenovus sont inscrits à la bourse de Toronto et de New York, et les actions privilégiées de la société, à la bourse de Toronto sous le symbole CVE. Pour plus d'informations, visitez www.cenovus.com.

Imperial

Après près plus d'un siècle d'activité, L'Impériale continue de dominer son secteur en mettant la technologie et l'innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l'échelle nationale, notre entreprise s'engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d'activité.

MEG Energy

MEG est une société énergétique axée sur la production durable de pétrole thermique in situ dans la région pétrolière du sud de l'Athabasca, en Alberta, au Canada. MEG développe activement des projets novateurs de récupération assistée du pétrole qui utilisent des méthodes d'extraction de drainage par gravité au moyen de vapeur (" DGMV ") pour améliorer la récupération économique responsable du pétrole ainsi que pour réduire les émissions de carbone. MEG transporte et vend son huile thermique (AWB) à des clients de toute l'Amérique du Nord et du monde entier.

Suncor Énergie

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada, avec une équipe globale composée de plus de 30 000 personnes. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et à notre réseau national de distribution des ventes au détail Petro-Canada (comprenant maintenant notre Transcanadienne électrique, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ). À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, tout en misant sur la croissance rentable d'un portefeuille de sources d'énergie renouvelable et en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

MISE EN GARDE

Avertissement : Les énoncés d'événements ou d'états futurs présentés dans ce communiqué, y compris les projections, objectifs, attentes, estimations et plans d'affaires constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme atteindre, aspiration, croit, anticipe, prévoit, propose, planifie, objectif, prédit, cible, estimé, s'attend à, prévision, vision, stratégie, perspective, calendrier, futur, continue, probable, pourrait, devrait, sera et (ou) des références semblables à des résultats dans le futur. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué incluent notamment des références à la viabilité, à l'échéancier et à l'impact de la collaboration de l'Initiative pour des sables bitumineux carboneutres et au développement de la vision soutenant un avenir carboneutre; au soutien de la vision par les gouvernements de l'Alberta et du Canada; à la capacité de permettre une production pétrolière carboneutre et de préserver la contribution économique de l'industrie; au rôle continu des combustibles fossiles dans le cadre d'un bouquet énergétique diversifié; et au déploiement de technologies visant à réduire les émissions de GES, par exemple la technologie CUSC, l'amélioration de procédés, l'efficacité énergétique, le remplacement des combustibles, l'électrification, les corridors d'infrastructure et les nouvelles technologies de réduction des émissions. Toutes les références à la carboneutralité de cette annonce s'appliquent aux émissions provenant de l'exploitation des sables bitumineux (définies comme des émissions de portée 1 et de portée 2).

Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses au moment où ces énoncés ont été formulés. Les résultats futurs réels, y compris les attentes et hypothèses concernant : la croissance de la demande et la source, l'approvisionnement et le bouquet énergétiques; la quantité et l'échéancier des réductions des émissions; l'adoption et l'impact de nouvelles installations ou technologies, y compris sur la réduction des émissions de GES; les plans, échéanciers, coûts, capacités et évaluations techniques des projets, et la capacité à exécuter efficacement ces plans et exploiter les actifs; que tout soutien requis pour la vision de la part des gouvernements de l'Alberta et du Canada sera fourni; les lois et les politiques gouvernementales applicables, y compris sur le changement climatique et les restrictions liées à la COVID-19; les taux de production, la croissance et la composition de celle-ci; les conditions générales du marché; et les dépenses en capital et environnementales, pourraient différer de façon importante en fonction d'un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent les changements au niveau local, régional ou mondial apportés à l'offre et à la demande de pétrole, de gaz naturel, et de produits pétroliers et pétrochimiques et le prix qui en découle, les impacts différentiels et sur la marge; les événements politiques ou réglementaires, incluant les changements à la loi ou aux mesures et politiques du gouvernement en lien avec la COVID-19; la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers, incluant pour les nouvelles technologies; le manque de soutien requis du gouvernement de l'Alberta et du gouvernement du Canada; les risques environnementaux inhérents aux activités de production et d'exploitation pétrolières et gazières; les règlements environnementaux, incluant le règlement sur les changements climatiques et les GES et les changements apportés à ces règlements; la disponibilité et l'affectation du capital; la disponibilité et le rendement des fournisseurs de services tiers; les difficultés opérationnelles ou techniques non anticipées; les calendriers et la gestion des projets et l'achèvement des projets dans les délais; les analyses et le rendement des gisements; les développements technologiques non planifiés; les résultats des programmes de recherche et des nouvelles technologies, et la capacité à amener les nouvelles technologies à une échelle commerciale à un prix concurrentiel; les risques et dangers opérationnels; les conditions économiques générales, incluant l'occurrence et la durée des récessions économiques; et les autres facteurs auxquels les sociétés font référence dans leurs plus récents rapport annuel et rapport de gestion respectifs, le cas échéant.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres aux entreprises. Les résultats réels peuvent différer de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs et les lecteurs sont prévenus de ne pas leur accorder une confiance indue. Les entreprises ne prennent aucune obligation quant à la mise à jour des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, sauf si une loi applicable l'exige.

