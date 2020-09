Alliance de deux leaders de l'investissement responsable pour la création d'un nouveau service de gestion des droits de vote au Canada

MONTRÉAL, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Deux chefs de file dans le domaine des services en matière d'investissement responsable au Canada se sont associés afin de créer le nouveau GIR, une coentreprise qui deviendra l'unique fournisseur canadien de services de gestion des droits de vote pour les investisseurs institutionnels d'un océan à l'autre.

Depuis 20 ans, le Groupe investissement responsable inc. (GIR), basé à Montréal, et l'organisme à but non lucratif SHARE (Shareholder Association for Research & Education), de Vancouver et Toronto, contribuent à faire progresser l'investissement responsable au Canada. Ils offrent à leurs clients respectifs des services entre autres de consultation et de gestion des droits de vote afin de les aider à prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs investissements et leurs décisions de vote, dans le respect de leurs obligations fiduciaires.

Aujourd'hui, le GIR et SHARE unissent leurs services de gestion des droits de vote au sein d'une seule entité, mettant ainsi en commun leurs nombreuses années d'expertise et d'expérience en la matière. Ce partenariat permettra d'offrir à leurs clients un service encore plus efficace, alors que la saison haute des assemblées générales d'actionnaires se concentre désormais sur quelques semaines, tandis que le nombre, la diversité et la complexité des propositions déposées ne cessent de croître.

« En combinant le meilleur de nos deux services de vote par procuration dans une nouvelle entité, nous créons un service encore plus fort pour nos clients », a déclaré Kevin Thomas, PDG de SHARE. « Aujourd'hui plus que jamais, les votes des actionnaires ont un impact majeur sur les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises. C'est ainsi que nous les tenons responsables ».

« Si vous n'exercez pas votre droit d'actionnaire, quelqu'un d'autre le fera à votre place », a expliqué Thomas Estinès, nouveau codirecteur général du GIR. « Nous aidons les institutions à utiliser ce droit pour surveiller en toute sécurité leurs investissements et promouvoir la valeur et la durabilité à long terme dans leur portefeuille. Nos décennies d'expérience nous permettent de nous concentrer sur les problèmes importants de chacune des sociétés dont vous détenez des titres et de voter en fonction de vos objectifs spécifiques. »

« Gestion FÉRIQUE a confié au GIR l'exercice de ses droits de vote il y a plus de 10 ans. C'est sans hésiter que nous renouvelons cette relation d'affaires année après année », mentionne Louis Lizotte, chef, Solutions d'investissement chez Gestion FÉRIQUE. « La philosophie du GIR est en phase avec notre approche d'investissement responsable, c'est pourquoi Gestion FÉRIQUE a choisi la firme à l'origine. ». Monsieur Lizotte ajoute « Le GIR et Gestion FÉRIQUE ont évolué ensemble au fil des ans. Nous sommes fiers de travailler avec une firme québécoise qui réussit dans un marché où la compétition est importante et qui, même avec ce succès, nous a toujours offert un service hors pair. Au nom de Gestion FÉRIQUE, je félicite le GIR pour ce nouveau pas dans le futur et lui souhaite la meilleure des chances ».

Le nouveau GIR va reprendre l'ensemble des activités de consultation, de recherche et de vote de l'ancien Groupe investissement responsable inc., en plus d'y adjoindre les services de vote qui étaient fournis par le personnel de SHARE. De son côté, SHARE va continuer d'offrir des services d'engagement actionnarial aux investisseurs institutionnels, en parallèle de ses programmes de plaidoyer, de recherche, de mobilisation et de développement du leadership, pour lesquels SHARE a notamment reçu des Prix de leadership de l'Association pour l'investissement responsable.

À propos du Groupe investissement responsable inc. (GIR)

Le GIR est le chef de file québécois en matière de services-conseils extra financiers. Depuis l'an 2000, il guide et accompagne les investisseurs dans l'analyse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise touchant les sociétés ouvertes. À cette fin, il offre des services de vote, de recherche et de consultation. En tant qu'expert-conseil, le GIR a le devoir d'agir au mieux pour les intérêts à long terme de ses clients. Ainsi, il estime que le rôle de fiduciaire oblige à considérer les questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise qui peuvent influer sur la performance des portefeuilles d'investissement.

À propos de SHARE (Shareholder Association for Research & Education)

Depuis 2000, SHARE a construit une communauté d'investisseurs animés par des valeurs et qui s'engagent à amplifier leur voix pour soutenir une économie durable, inclusive et productive. En tant que leader de l'investissement responsable au Canada et à l'échelle internationale, SHARE représente un réseau croissant d'investisseurs institutionnels avec plus de 23 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Les participants à notre réseau comprennent plus de 130 institutions, dont des fondations, des fonds de pension, des universités, des fiducies autochtones, des syndicats, des investisseurs religieux et des gestionnaires d'actifs. Avec le soutien de SHARE, ces organisations plaident en faveur de meilleures pratiques de durabilité des entreprises, de l'exercice responsable de leurs droits de vote par procuration et de la promotion d'une plus grande transparence et responsabilité sur les marchés financiers.

SOURCE SHARE (The Shareholder Association for Research and Education)

Renseignements: Groupe Investissement Responsable www.gir-canada.com, Contact : Étienne Lamy - codirecteur général, Tel : +1 418-566-9469, Courriel : [email protected]; SHARE (Shareholder Association for Research & Education) www.SHARE.ca, Contact : Kevin Thomas, PDG, Tel : +1 416-306-6453, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.share.ca