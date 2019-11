Alliance avec les géants sociaux mondiaux : Haval dévoile les F7 et F7x Performance Edition modernisés pour 2020

L'Alliance sociale stratégique mondiale de Haval a établi des partenariats avec des marques de premier rang comme Vibrato Douyin, Ximalaya, iQIYI, Autonavigate, Tencent et iFlytek, combinant la 5G et la technologie IA avec des mégadonnées, des plates-formes sociales et des ressources partagées pour créer un écosystème social de voitures intelligentes. La série F a été construite en se basant sur le concept F3 de « Future, Fashion et Fun » (avenir, mode et divertissement) et les dernières mises à niveau de Haval annoncent le commencement de l'ère F4 dans laquelle le quatrième élément - « Friends » (amis) - fait référence à la manière dont les tendances en matière de partage social redéfiniront l'expérience de conduite pour les jeunes d'aujourd'hui.

« Qu'il s'agisse des tendances de la mondialisation, de la 5G ou de l'IA, l'avenir de Haval offre un énorme potentiel de croissance. Nos seules limites sont celles de notre imagination » a déclaré Wen Fei, directeur général adjoint de Great Wall Motor. Haval maintiendra sa vision consistant à créer des "voitures avec un cœur" en exploitant les dernières tendances pour satisfaire et dépasser les attentes des clients du monde entier. »

L'Alliance sociale stratégique mondiale de Haval a été établie pour s'adapter aux tendances clés de la technologie, des mégadonnées et de la mondialisation. Dans le domaine de la technologie, Haval utilisera les technologies de pointe de la 5G et de l'IA dans ses nouveaux modèles; en attendant, le constructeur automobile exploitera les mégadonnées des plates-formes sociales et du comportement de conduite pour offrir des améliorations pour une conduite plus confortable et plus agréable. Finalement, Haval intégrera les plates-formes sociales et les technologies globales pour créer de meilleures opportunités d'interactions mondiales. Par le biais de l'adaptation à la technologie et aux tendances de consommation, Haval a créé la prochaine génération de VUS.

Après un succès commercial retentissant depuis son lancement, Haval a mis à niveau ses Haval VUS F7 et F7x Performance Edition avec l'intégration améliorée de la technologie intelligente et de la plate-forme sociale pour s'adapter aux besoins de voyage changeants de sa jeune audience cible. Haval F7x a été présenté sur le marché russe le 7 novembre, tandis que les modèles antérieurs ont été lancés au début de l'année. Une étape pionnière dans la stratégie mondiale du constructeur automobile, le succès commercial de Haval en Russie a des répercussions importantes dans l'expansion mondiale du constructeur automobile.

En sa qualité de « VUS IA social intelligent », le Haval F7 est la première automobile véritablement mondiale créée par une marque chinoise et elle est devenue la référence pour la mondialisation des VUS chinois. Le Haval F7 est le premier véhicule chinois fabriqué et distribué à l'étranger avec les premières phases de production pour le marché russe achevées en juin, à la nouvelle usine du constructeur automobile à Tula. Depuis son lancement en Russie, il y a quatre mois, le VUS est devenu le véhicule chinois le mieux vendu en Russie et représente 40 % du revenu étranger de la série F de Haval. De plus, le Haval F7 fait partie intégrale de la performance de Great Wall Motor dans la région avec un taux de croissance du total de ventes sur le marché russe atteignant 452 % d'une année sur l'autre, en septembre 2019.

À propos du Haval VUS

Haval VUS, qui fait partie de Great Wall Motor Company Limited (OTCPink: GWLLF) est la première marque de VUS en Chine et un constructeur mondial de VUS en plein essor. Fonctionnant de manière indépendante depuis 2013, Haval s'est retrouvé à la deuxième place dans le classement des meilleurs VUS du site Brand Finance Auto & Tyres en 2017 et à la 16e place du classement des 100 meilleures marques automobiles du monde selon Brand Finance Auto & Tyres en 2018.

