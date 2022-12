Alliance Affaires Côte-de-Beaupré - Il est urgent que les acteurs politiques et économiques de la Côte-de-Beaupré travaillent à la réouverture rapide du Mont-Sainte-Anne

CHÂTEAU-RICHER, QC, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré invite le Gouvernement du Québec, Resort of Canadian Rockies (RCR) et les partenaires financiers à s'asseoir pour trouver rapidement une solution qui permettra la réouverture de la station de ski Mont-Sainte-Anne le plus tôt possible.

Plus que ça, les membres de l'Alliance Affaires demande, en plus d'une ouverture rapide, un plan d'investissement à court, moyen et long terme aux opérateurs afin d'assurer la pérennité de ce moteur économique régional. « Il est plus que temps d'agir! », mentionne d'entrée de jeu le président de l'association de gens d'affaires, M. Sébastien Paradis.

« Les commerçants et entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré, et particulièrement ceux dont les entreprises sont à proximité du centre de ski, subissent actuellement de lourdes pertes financières. Ça se rajoute aux années de pandémie que nous venons de vivre... La période des fêtes, c'est un moment charnière et plusieurs de nos commerçants pourraient ne pas se remettre de cette fermeture », a déclaré le président de l'Alliance Affaires. « Les citoyens et entreprises de la Côte-de-Beaupré forment une communauté fort dynamique. Le Mont-Sainte-Anne fait partie de cette communauté et en est un des acteurs économiques les plus importants. Il est au centre de notre économie touristique et de nombreux citoyens et entreprises dépendent de la vitalité de cette infrastructure. »

La sécurité des skieurs est évidemment au cœur de nos préoccupations et il ne saurait être question de rouvrir sans avoir l'absolue certitude que toutes les familles qui viennent s'adonner à leur sport d'hiver préféré pourront le faire avec l'esprit tranquille, a par ailleurs tenu à préciser l'Alliance.

À propos de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré

Alliance Affaires Côte-de-Beaupré travaille en collaboration et en concertation avec les organismes du milieu. Par son leadership, elle favorise la mobilisation de ses 280 membres afin de contribuer au développement économique sur la Côte-de-Beaupré. Par ses activités de formation et de réseautage, elle contribue à la réussite et au succès des entreprises membres. En mobilisant les gens d'affaires en une force légitime et crédible ainsi que par son influence, Alliance Affaires Côte-de-Beaupré participe à la création d'un climat favorisant la prospérité de ses membres.

SOURCE Alliance Affaires Côte-de-Beaupré

Renseignements: Pour entrevue : Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, https://www.allianceaffaires.com/, Tél. : 581 745-1407; Information, Nathalie Vallée, Vice-présidente - Communications corporatives, Paradigme Stratégies, Cell. : 418 809-7155, [email protected]