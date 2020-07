Préparé avec la participation d'experts du domaine de la santé publique et du secteur de l'apprentissage et la garde des jeunes enfants (AGJE), cet avis réunit les principes directeurs et les recommandations que les décideurs et les prestataires de services de garde devraient considérer quand ils élaborent des directives ou travaillent à la refonte ou la réouverture des programmes pour enfants pendant et après la pandémie.

« Offrir plus d'occasions de jeu extérieur est vraiment à la portée de tous, affirme Marcel Lauzière, Président & Directeur général de la Fondation Lawson. Les décideurs et le secteur de l'apprentissage et la garde des jeunes enfants possèdent tous les outils qu'il faut pour favoriser le jeu extérieur, que ce soit maintenant ou dans le futur. Faisons ce qu'il faut pour cette génération de jeunes enfants qui passeront une bonne partie de leur petite enfance dans un contexte de pandémie. »

Selon la Fondation Lawson, le fait d'encourager les enfants à jouer dehors davantage aura un impact immédiat et important, et ce autant sur les mesures de contrôle en matière de santé publique que sur le développement des enfants.

« Comme importante stratégie d'atténuation des risques de la COVID-19 dans les milieux pour enfants, l'usage des espaces extérieurs est sous-estimé et même ignoré, dit Christine Alden, Directrice des programmes à la Fondation Lawson. Les expériences de jeu extérieur sont également essentielles pour les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour soutenir le développement sain de l'enfant. »

Visitez le www.lawson.ca/op-elcc-covid19-fr.pdf pour lire l'avis en entier, le partager et pour en apprendre davantage sur ce qu'accomplit la Fondation Lawson pour encourager le jeu extérieur au Canada.

