TORONTO, le 25 mai 2026 /CNW/ - Allergan Aesthetics annonce l'autorisation par Santé Canada de HArmonyCaMD Lidocaïne, un produit injectable de stimulation du collagène de nouvelle génération, qui combine l'acide hyaluronique et l'hydroxyapatite de calcium en une seule injection4.

Grâce à la technologie brevetée DARTMD 1,3, l'acide hyaluronique procure un effet liftant immédiat*,†,‡,1,2, tandis que l'hydroxyapatite de calcium stimule la reprise de la production du collagène6,7,8,9.

LA SCIENCE

HArmonyCaMD vise l'augmentation du volume des tissus mous du visage par injection dans les couches dermiques profondes et sous-cutanées. Il s'agit d'un produit injectable à double action prêt à l'emploi.

Les particules d'acide hyaluronique agissent en profondeur pour repulper la peau et procurer un effet liftant immédiat†,‡, §,2, tandis que les microsphères d'hydroxyapatite de calcium favorisent la production naturelle de collagène, permettant ainsi la formation de nouvelles fibres de collagène1. Les patients constatent immédiatement un effet liftant, alors que la production de collagène donne des résultats d'apparence naturelle qui durent jusqu'à 18 mois†,‡,§,§§,2,5.

« HArmonyCaMD représente notre engagement continu à offrir aux professionnels les plus récentes innovation et des traitements efficaces offrant les meilleurs résultats possibles aux patients », affirme Robert Schuller, Directeur général d'Allergan Aesthetics Canada. « Ce produit injectable de nouvelle génération est conçu pour répondre à certains des signes courants du vieillissement, avec des bénéfices immédiats et à plus long terme. »

LES BESOINS MULTIDIMENSIONNELS DU VISAGE VIEILLISSANT

La perte de volume du visage et les modifications des tissus mous comptent parmi les signes les plus courants du vieillissement6,7,8. Dans le cadre d'une étude mondiale portant sur l'attitude des gens à l'égard du vieillissement et de l'esthétique, la quasi-totalité des répondants (96 %, N = 12 360) se sont dit préoccupés par un aspect de leur visage. Plus du tiers ont notamment mentionné des préoccupations liées à la qualité de leur peau (40 %, N = 12 360) ou à la perte de fermeté cutanée (39 %, N = 12 360)9.

Lorsqu'on leur a demandé s'ils envisageraient un traitement esthétique non chirurgical visant à stimuler la production naturelle de collagène dans la peau, les deux tiers des répondants ont répondu par l'affirmative (67 %, N = 12 360)9.

« Le lancement de HArmonyCaMD Lidocaïne au Canada reflète notre engagement continu à offrir aux professionnels de la santé les plus récentes innovations et des traitements efficaces offrant les meilleurs résultats possibles aux patients. Nous sommes ravis de lancer ce produit injectable sur le marché et sommes convaincus que l'effet liftant immédiat de l'acide hyaluronique, combiné à la stimulation prolongée du collagène offerte par l'hydroxyapatite de calcium, permettra de raffermir et de revitaliser la peau. Ce produit a été conçu pour répondre à certains des besoins multidimensionnels associés au vieillissement cutané », affirme Robert Schuller, Directeur général d'Allergan Aesthetics Canada.

LES DONNÉES CLINIQUES

Une étude clinique a démontré des améliorations cliniques significatives avec HArmonyCAMD Lidocaïne entre le début de l'étude et le suivi ultérieur (N = 162)10, ††† : 91,6 % des patients ont constaté une amélioration de l'aspect général des régions du visage traitées avec HArmonyCaMD 10, #,†††.

Dans une cohorte évaluant la satisfaction à long terme (N = 45), les patients ont rapporté un niveau élevé de satisfaction globale, avec une moyenne de 4,1 patients sur 5 indiquant qu'ils envisageraient de recevoir à nouveau un traitement similaire jusqu'à 19 mois après le traitement par HArmonyCaMD 10, †††, ||||.

Il a également été démontré sur le plan clinique que HArmonyCaMD présente un rapport bienfaits-risques favorable10. Dans une analyse clinique menée après la commercialisation de HArmonyCaMD (N = 162), les effets indésirables les plus courants (érythème, enflure, douleur, sensibilité et démangeaisons) étaient généralement pris en charge facilement et se résorbaient spontanément10, ##.

Vous trouverez la liste complète des effets indésirables, contre-indications, mises en garde et précautions dans le mode d'emploi de HArmonyCaMD 4.

À propos d'Allergan Aesthetics

Allergan Aesthetics, une société d'AbbVie, met au point, fabrique et commercialise une gamme de marques et de produits phares du domaine de l'esthétique, y compris des produits de comblement dermique, le remodelage du corps, la chirurgie plastique, les soins de la peau, et plus encore. Son objectif est d'offrir à ses clients des solutions novatrices, de l'information, un service exceptionnel et un engagement à l'égard de l'excellence, le tout avec une touche personnelle. Pour en savoir plus, visitez le www.allerganaesthetics.ca/fr

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la gynécologie et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Aesthetics.

Ressources

Jennifer Gordon

Responsable, Communications

Allergan Aesthetics

[email protected]

Footnotes HArmonyCa® Lidocaine is referred to as HArmonyCa®. CA-HAR-260004 April 2026 *Results from a one-year, prospective, open-label, post-marketing study where HArmonyCa® and HArmonyCa® Lidocaine were injected in the midface of 140 patients with moderate to severe midface volume deficit. The primary endpoint was responder status based on EI-assessed MFVDS at Month 1. Secondary endpoints included responder status based on EI-assessed and participant-assessed GAIS, change from baseline on FACE-Q Satisfaction with Cheeks questionnaire, and change from baseline on FACE-Q Satisfaction with Facial Appearance questionnaire. The mITT population was all treated participants with a non-missing baseline MFVDS score. At Month 1, the MFVDS responder status (a participant with at least a 1-grade improvement on the MFVDS based on the EI's live assessment of midface volume deficit) was 82.8% (95% CI: 75.7%-88.5%) in the mITT population for both treatment groups combined.1 †Ultrasound and elastography examinations were performed using the Samsung HT 30 ultrasound machine and the ElastoScan HS30/XH30, respectively (Samsung Healthcare Global). When compared to baseline, an increase indensity, viscoelasticity, and firmness of the tissue was observed at 60 days and then confirmed at 90 days after treatment. At 180 days after treatment, an increase in collagen in the treated areas was confirmed.2 †† Results from a pre-clinical animal study of HArmonyCaTM with results demonstrated over 8 weeks6,7,8,9 ‡Vectra® H2 (Canfield Scientific, Inc.) was used to assess skin lift and tightening by measuring the changes in FTV at 60, 90, and 180 days after treatment. As compared to pre-treatment values, FTV significantly increased at all timepoints with a median (interquartile range) increase of 2.2 (1.6-2.2) mm and 2.0 (1.7-2.2) mm in the right and left side, respectively (p<0.0001 each), 180 days after treatment.2 §Results from a prospective and non-randomized interventional study where HArmonyCa® was injected in the preauricular region of 15 women. The primary endpoint was the volumetric changes at Day 180. Secondary endpoints included changes in facial tension vectors, time to filler tissue integration, and safety profile.2 §§Results from a preclinical animal study of HArmonyCa®, with results demonstrated over 12 weeks, showed that HArmonyCa® led to an instant and sustained lift following injection.5 ††† A post-marketing clinical follow-up of safety and performance of HArmonyCa® (N=162).10 ‡‡‡Performance evaluation of the late follow-up cohort (N=45) using the 5-point Likert Scale User Satisfaction Questionnaire where a high user satisfaction for overall satisfaction was reported (mean of 4.1 out of 5).10 ||||Performance evaluation using the 5-point Likert Scale User Satisfaction Questionnaire10 # Performance evaluation using the Global Aesthetic Improvement Scale10 ## In a post-marketing clinical analysis of HArmonyCa™ (N=162), one unrelated serious adverse event (AE) was reported and one AE required medical intervention due to material migration into the lips and over correction10



References 1. Gritti A, et al. J Cosmet Dermatol. 2025;24(9):e70430. 2. A Prospective, Open‐Label, Post Marketing Study of the Safety and Effectiveness of a (v1.0) Facial rejuvenation with the new hybrid filler HArmonyCa™: Clinical and aesthetic outcomes assessed (v1.0) Allergan Pharmaceuticals International Limited - DART - App. No. 2433517 - Filing Notice (v1.0) LAB-14327/LAB-09939 HArmonyCa Lidocaine Canadian Directions For Use - 20097627 - Revision 2025-11-14 (v1.0) ABVRRTI81261 Comparative Analysis of Bio-Stimulatory Effects: HArmonyCa vs. Radiesse (v1.0) Evaluating the Properties of a Dual-Effect Facial Injectable: From Preclinical Data to Real-World Ev (v1.0) 3. Data on file. DART trademark. Allergan Pharmaceuticals. October 28, 2025. 4. Allergan Aesthetics. HArmonyCa® Lidocaine DFU. November 14, 2025. 5. BVRRTI80018 HArmonyCa Lidocaine CSR (v2.0) ABVRRTI80010 HArmonyCa Susceptibility to Hyaluronidase (v3.0) A Retrospective Analysis of Safety in Participants Treated with a Hybrid Hyaluronic Acid and Calcium (v1.0) Consumer Beauty Insights Study 2021 (v1.3) Allergan Data on File - Follow up of Safety and Performance of HArmonyCa Lidocaine (v1.0) The anatomy of the aging face: volume loss and changes in 3-dimensional topography (v1.0) Overview of current thoughts on facial volume and aging (v1.0) 6. Kahn DM, Shaw RB. Facial Plast Surg. 2010;26:350-355. 7. Swift A, et al. Aesthet Surg J. 2020;sjaa339. 8. Coleman SR, Grover R. Aesthet SurgJ. 2006;26:S4-S9. 9. Consumer Beauty Insights Study 2021 - REF-83962 10. Allergan Aesthetics. Data on File. INT-HAR-2150007.HArmonyCaTM. Clinical Study Report. April 2021.

SOURCE Allergan Aesthetics