Allen Sunshine, de Harley Chamandy, remporte le prix First Cut+ du Karlovy Vary

MONTRÉAL, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Le dernier volet de First Cut+ tire à sa fin, et le projet gagnant de cette édition a été dévoilé. First Cut+ est un programme destiné à accroître l'attrait et la viabilité commerciale des longs métrages. Ce dernier volet a eu lieu pendant les Eastern Promises Industry Days du KVIFF, un segment important du Karlovy Vary International Film Festival. Cette année, First Cut+ a présenté huit films captivants (voir les nouvelles) qui font actuellement l'objet d'une postproduction.

Image d’Allen Sunshine. (Groupe CNW/Mother and Son Films & Chasseurs Films) Les gagnants du prix First Cut+. (Groupe CNW/Mother and Son Films & Chasseurs Films)

Harley Chamandy, un cinéaste canadien émergent qui fait ses débuts en tant que réalisateur, a remporté le prix First Cut+ TRT pour son film, Allen Sunshine. Grâce à cette reconnaissance, initiée en partenariat avec le diffuseur public turc TRT , un prix de 5 000 euros a été décerné au lauréat. Un groupe de professionnels du cinéma a présidé le processus de prise de décision - y compris

Francesca Tiberi, responsable des acquisitions de ventes chez True Colours , Marge Liiske, chef de la direction de Baltic Event et chef de l'industrie au Tallinn Black Nights Film Festival , et Esra Demirkiran, coordonnatrice de festivals chez TRT Cinema.

Le raisonnement du jury est le suivant : « Pour un effort cinématographique exceptionnel réalisé par un cinéaste émergent d'un talent remarquable, présentant une représentation sensible d'une authentique amitié et du cheminement vers la solitude après la perte, tout en développant une approche minimaliste, mais profondément percutante du récit et de la cinématographie. »

Produit par Chantal Chamandy pour la société new-yorkaise Mother and Son Films et par Laurent Allaire pour Chasseurs Films du Canada, Allen Sunshine raconte l'histoire d'un ancien magnat de la musique qui se réfugie dans une maison isolée au bord d'un lac pour pleurer le suicide de sa célèbre épouse. Il se console en composant de la musique électronique d'ambiance et entretient une amitié inattendue avec deux jeunes garçons qu'il rencontre sur le lac, pour pêcher. Tout au long de son deuil, Allen rencontre des personnages qui lui rappellent ce qu'il a perdu et oublié, ainsi que ce qu'il espère gagner et réconcilier.

