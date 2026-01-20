PITTSBURGH, 20 janvier 2026 /CNW/ - Dans une action en justice intentée récemment devant un tribunal fédéral des États-Unis, NoFap accuse le site Pornhub de s'être livré à une opération illégale en vue de discréditer des dizaines de ressources destinées à la prise en charge des addictions, ainsi que d'exercer des représailles contre des scientifiques, des cliniciens, des victimes d'exploitation sexuelle, des lanceurs d'alerte, des témoins en justice, des journalistes et des critiques.

Sur 208 pages, la plainte allègue une vaste campagne menée par Aylo, société mère de Pornhub, son association commerciale Free Speech Coalition, deux universitaires et d'autres collaborateurs présumés.

La plainte prétend que des associés de l'industrie de la pornographie ont ciblé les demandeurs pendant plus d'une décennie, notamment en déposant de faux rapports administratifs et relatifs à l'application de la loi, en publiant des milliers de déclarations diffamatoires en ligne, en menant des recherches intrusives sur leurs opposants, en relayant de fausses informations auprès de journalistes, en organisant des canulars et en retouchant des pages de Wikipédia à des fins de désinformation. La plainte soutient qu'il y a au moins 70 victimes identifiées de comportements similaires.

La plainte affirme en outre que l'industrie de la pornographie s'est depuis longtemps engagée dans une opération visant à neutraliser la recherche scientifique, influencer les universitaires, publier des articles alignés sur ses positions pour fabriquer une apparence de controverse, faire pression sur les organisations professionnelles et entraver la réglementation gouvernementale, notamment en matière de vérification de l'âge.

Quatre entités d'Aylo sont actuellement citées comme défenderesses dans le cadre de l'action en justice, ainsi que deux universitaires qui auraient prétendument collaboré en secret avec l'industrie de la pornographie. Taylor & Francis (un éditeur) et l'UCLA (une université) sont également cités comme défendeurs, accusés d'aide et de complicité ayant favorisé les agissements des autres défendeurs. 17 causes d'action sont invoquées, entre autres manœuvres frauduleuses, complot civil, concurrence déloyale, dilution des marques de commerce, diffamation et rupture de contrat.

Le fondateur de NoFap, Alexander Rhodes, a déclaré : « Cette action en justice n'a pas seulement pour objectif d'empêcher les dirigeants de l'industrie de la pornographie d'étouffer notre plateforme de soutien par les pairs. Il s'agit de protéger les scientifiques, les cliniciens, les enseignants et autres professionnels qui craignent un préjudice pour leur carrière ou des représailles parce qu'ils auraient parlé des effets potentiels de la pornographie, par exemple de la dépendance comportementale ou de la dysfonction sexuelle. Un effet paralysant biaise les contenus universitaires et journalistiques sur ce sujet depuis des années. La plainte vise en outre à faire en sorte que les millions de personnes dans le monde qui souhaitent arrêter ou réduire leur consommation de pornographie puissent obtenir un soutien sans interférence. »

L'avocat principal, David Kobylinski, a commenté : « L'industrie de la pornographie emprunte la stratégie tracée par l'industrie du tabac dans les années 1950. Nous espérons que cette affaire donnera lieu à une surveillance gouvernementale et, le cas échéant, à des enquêtes criminelles. »

Référence de l'affaire :

Rhodes et al. contre Aylo Holdings, S.A.R.L. (d/b/a Pornhub), et al., nº 2:25-cv-01956 (W.D. Pa.).

À propos de NoFap :

Fondé en 2011, NoFap est un site internet laïc de soutien par les pairs fondé sur des données probantes. Adoptant une approche inclusive et positive de la sexualité, il s'adresse aux personnes qui cherchent à réduire ou à cesser leur consommation de contenus pornographiques.

Coordonnées :

[email protected]

SOURCE NoFap LLC