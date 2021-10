Allègements des mesures sanitaires dans le secteur culturel et sportif - Pour la NABQ, c'est le gros bon sens! Maintenant, à quand notre tour?

MONTRÉAL, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - « Suite à l'annonce des allègements des mesures sanitaires dans le secteur culturel et sportif confirmés jeudi dernier par le gouvernement du Québec, nous comprenons que le gros bon sens est de mise et ce sera maintenant au tour de l'industrie de la restauration et des bars du Québec de se voir permettre de nouveaux allègements afin de venir en aide à plus de 10 000 PME québécoises qui ont été durement touchées par la pandémie du COVID-19 et qui sont présentement sur le respirateur artificiel », a déclaré le président de la Nouvelle association des bars du Québec (NABQ), Pierre Thibault.

Nous sommes heureux que les entreprises culturelles québécoises ainsi que les entreprises du milieu sportif québécois puissent relancer pleinement leurs opérations dans un contexte favorable à la reprise économique tant attendue au Québec, car ils ont été grandement affectés eux aussi par la crise sanitaire.

La NABQ est consciente que ces allègements ont été rendus possibles grâce aux efforts soutenus et remarquables des Québécois-e-s dans l'application des mesures sanitaires, dans la vaccination et pour leur collaboration suite à l'instauration du passeport vaccinal par le gouvernement du Québec. Nous considérons que notre tour est venu et qu'il faut rétablir la pleine capacité d'opération de nos entreprises et nous permettre de fermer à 3h00am.

« Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement du Québec et plus particulièrement à la Santé publique du Québec d'être conséquents et de faire preuve d'ouverture dans la mesure où si l'on peut tolérer 22 000 personnes côte à côte dans un amphithéâtre comme le Centre Bell à Montréal, et ce, à plus ou moins 10 cm de distance entre chacun des 22 000 sièges, nous pouvons désormais tolérer de voir des salles de restaurants et des bars accueillir la capacité permise de leurs établissements aux mêmes conditions qu'exigées dans le Centre Bell et de fermer à 3h00am », a mentionné M. Thibault.

Nous tenons à rappeler aujourd'hui au gouvernement du Québec et à la Santé publique du Québec que tous les bars et les restaurants du Québec ont mis en place un système de vérification du passeport vaccinal avec pièce d'identité afin de s'assurer que chaque personne qui passe la porte de nos établissements soit en mesure de confirmer sa preuve d'immunisation contre la COVID-19. Il faut rappeler aussi, à titre d'exemple, que des pays comme la France, la Belgique et l'Espagne ont permis à leurs entreprises, et ce, dès le jour un de cette imposition du passeport vaccinal, d'opérer sans aucune contrainte de leur capacité d'accueil ou des heures d'ouverture contrairement au Québec.

« Sans notre pleine capacité opérationnelle et de nos heures d'ouverture, notre industrie se verra à nouveau mise au plancher et subira fort probablement un K.O. technique qui l'empêchera de se relever de ce combat contre la COVID-19. Les mesures d'urgence économiques misent en place par le gouvernement fédéral au niveau du loyer et de la subvention salariale sont arrivés à terme le 30 septembre dernier et aucune mesure économique à ce jour ne nous a été annoncés par le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour palier à ces restrictions qui font en sorte que les coûts fixes opérationnels dépassent présentement les revenus autonomes de nos entreprises. Il faut agir maintenant sans quoi ce sera aux entreprises touchées de décider de leur sort au cours des prochaines semaines », a conclu M. Thibault.

