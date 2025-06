Le plus grand fournisseur d'entretoises cellulaires au monde fournit aux FEO un portefeuille complet de solutions thermiques avancées

IRVING, Texas, 4 juin 2025 /CNW/ - Alkegen, un fournisseur mondial de calibre mondial d'entretoises cellulaires, a annoncé aujourd'hui la production commerciale à grande échelle de son isolation aérogel exclusive améliorée par fibre pour la protection contre l'incendie des batteries de véhicules électriques (VE).

Ce lancement marque l'expansion du portefeuille de produits stratégiques d'Alkegen pour le marché des VE, offrant un portefeuille complet de matériaux d'isolation thermique et électrique avancés pour les fabricants d'équipement d'origine (FEO). Avec l'ajout d'aérogels à son offre, Alkegen fournit maintenant aux FEO des solutions d'isolation de bout en bout optimisées pour les performances, la flexibilité de la conception et la production évolutive.

« Nous avons pris une plateforme qui a déjà fait ses preuves dans le domaine industriel et l'avons mise à l'échelle pour l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde : la sécurité des batteries de VE, a déclaré John Dandolph, chef de la direction d'Alkegen. « Les constructeurs automobiles n'ont plus à compter sur un seul fournisseur en Amérique du Nord pour cette solution essentielle à la mission. »

Au cœur de cette expansion se trouve AlkeGel™, le composite fibre-aérogel haute performance de nouvelle génération d'Alkegen, conçu pour répondre à la demande des FEO en matière de protection thermique contre l'emballement ultra-mince, sécuritaire et facile à installer pour les systèmes de batteries au lithium-ion. Contrairement aux aérogels traditionnels, AlkeGelMC est à faible teneur en poussière, ce qui élimine le besoin d'encapsulation complète et permet des conceptions de pièces plus simples et plus rentables qui s'intègrent plus facilement aux batteries de VE à espace limité.

« Les constructeurs automobiles ont besoin de partenaires fiables et évolutifs. « Grâce à AlkeGelMC, ils ont maintenant un choix supérieur », a déclaré Chad Cannan, directeur de la technologie d'Alkegen. « AlkeGelMC s'est avéré être beaucoup moins poussiéreux que les isolements d'aérogel traditionnels, ce qui facilite la conversion, est plus sécuritaire et plus adaptable aux géométries de pièces complexes. »

Avec l'ajout d'aérogels, Alkegen s'appuie sur son leadership en matière de technologie d'entretoises cellulaires pour offrir un portefeuille complet d'isolants, y compris des emballages et des barrières thermiques, ce qui donne aux fabricants de VE la souplesse nécessaire pour adapter le matériau à l'application.

« L'industrie des VE attend une deuxième source crédible d'isolant en aérogel pour la protection contre les incendies de batterie en Amérique du Nord, a déclaré Marty Melhorn, président, Bloc-batterie et mobilité avancée. AlkeGel™ est ici. « Nous fabriquons à grande échelle, et nous ne faisons que commencer. »

Faits saillants:

Production commerciale complète d'AlkeGelMC pour les matériaux de propagation thermique des batteries de VE



La conception à faible dépoussiérage simplifie la manipulation, élimine le besoin d'encapsulation et réduit le temps d'intégration



Présence mondiale avec des sites de fabrication stratégiques en Amérique du Nord et en Europe



Portefeuille complet d'isolation pour les plateformes de VE, y compris les compresses cellulaires, les emballages et les barrières thermiques

En offrant aux FEO plus d'options et une plus grande liberté de conception, Alkegen aide à remodeler l'avenir de la sécurité, de la performance et de l'innovation en matière de VE.

Pour en savoir plus sur AlkeGelMC, visitez www.alkegel.com

Pour en savoir plus sur Alkegen, visitez www.alkegen.com

À propos d'Alkegen

Alkegen crée des matériaux spécialisés à haute performance utilisés dans des applications avancées, y compris les véhicules électriques, le stockage d'énergie, la filtration, la protection contre les incendies et l'isolation à haute température, entre autres. En utilisant une approche verticalement intégrée dans notre vaste gamme de plateformes technologiques, Alkegen s'engage à atteindre l'efficacité énergétique, la réduction de la pollution et l'amélioration de la sécurité des personnes, des structures et de l'équipement. Notre mission globale est d'aider le monde à respirer plus facilement, à vivre plus vert et à aller plus loin que jamais. Alkegen exploite plus de 60 installations de fabrication dans 12 pays et emploie plus de 7 500 personnes dans le monde. De plus amples renseignements sont disponibles à www.alkegen.com.

