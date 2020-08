ALPHARETTA, GA, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe Alithya inc. (NASDAQ : ALYA) (TSX : ALYA) (« Alithya »), chef de file en stratégie et transformation numérique fort de plus de 2100 professionnels qui offre des solutions commerciales numériques à travers les États-Unis, le Canada et l'Europe, a été sélectionné par l'hôpital pour enfants Nemours (Nemours Children's Health System) pour l'implantation des services infonuagiques d'Oracle afin de répondre à ses besoins en matière de finances et de comptabilité, de chaîne d'approvisionnement, de gestion des ressources humaines, de paie et de production de rapports.

« Nous sommes convaincu que la combinaison de la technologie de classe mondiale d'Oracle et de l'expertise d'Alithya nous permettra d'améliorer nos marges financières, d'optimiser notre système de santé en vue de favoriser sa croissance et d'éliminer la redondance des systèmes et des processus », a déclaré Bernie Rice, Chef de l'information et vice-président exécutif à Nemours.

Plus que jamais, le secteur de la santé est confronté à des défis et à des pressions qu'on ne retrouve dans aucun autre secteur de l'économie. En tant que partenaire Platine d'Oracle, Alithya soutient les solutions Oracle qui offrent la transparence et l'agilité dont les organismes de santé ont besoin pour relever ces nouveaux défis.

« Alithya est fière de s'associer à l'hôpital pour enfants Nemours dans le cadre de ce projet, a déclaré Russell Smith, président d'Alithya USA. Notre approche en plusieurs phases répondra efficacement aux besoins et aux demandes de Nemours en fournissant une solution de base pour la gestion du capital humain (HCM) et le recrutement, la planification des ressources de l'entreprise (ERP) et la gestion de la performance d'entreprise (EPM). »

À propos de l'hôpital pour enfants Nemours

Nemours est un hôpital pour enfants reconnu au niveau international qui possède et gère deux établissements indépendants, le Nemours/Alfred I. du Pont Hospital for Children à Wilmington (Delaware) et le Nemours Children's Hospital à Orlando (Floride), ainsi que des établissements de soins ambulatoires dans cinq États, lesquels dispensent des soins pédiatriques primaires, spécialisés et d'urgence. Nemours est également au cœur du site web le plus visité au monde pour les informations sur la santé des enfants et des adolescents, KidsHealth.org, et propose des visites vidéo de patients en ligne à la demande par l'intermédiaire de Nemours CareConnect.

À propos d'Alithya

Le Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, l'entreprise peut compter sur plus de 2100 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. La responsabilité corporative est au cœur de la culture d'Alithya qui, à ce titre, défend la bonne gouvernance, la diversité et le développement de la main-d'œuvre, les pratiques respectueuses de l'environnement et l'engagement social dans les communautés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur alithya.com.

SOURCE Alithya

Renseignements: Rachel Andrews, Vice-présidente, Communications et Marketing, [email protected], T: 514-451-5131

Liens connexes

http://alithya.com/