MONTRÉAL, le 29 août 2024 /CNW/ - Groupe Alithya Inc. (TSX : ALYA) (« Alithya ») organise une Journée des investisseurs hybride à Montréal le mardi 10 septembre 2024.

L'événement combinera des présentations en direct de l'équipe de la haute direction d'Alithya avec des vidéos des membres de l'équipe de gestion précisant les atouts opérationnels de l'organisation et son approche sectorielle pour atteindre les objectifs de son plan stratégique triennal, en vigueur depuis le 1er avril 2024.

Heure : L'événement commencera à 13h00, heure de l'Est, et devrait durer environ deux heures.

En personne : Club Saint-James, 1145 avenue Union, au centre-ville de Montréal.

Virtuel : Le lien de diffusion sera disponible sur la page dédiée à la Journée des investisseurs 2024 d'Alithya.

Ordre du jour et documents : L'ordre du jour complet, la liste des intervenants et les enregistrements seront disponibles sur la page dédiée à la Journée des investisseurs 2024.

Inscription : Pour participer à la Journée des investisseurs, une inscription est requise et peut être effectuée à l'avance sur la page dédiée à la Journée des investisseurs 2024.

La participation en présentiel offrira l'opportunité de discuter avec les membres de l'équipe de la haute direction après la conclusion de l'événement.

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde, portée par son expertise et son intelligence collective afin de concevoir des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la transformation d'entreprise et l'accompagnement technologique.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis et s'emploie à obtenir une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones et une attestation Carboresponsable. Ses équipes ont l'ambition de conjuguer leur aspiration à faire ce qui est juste avec leur détermination à bien faire les choses.

