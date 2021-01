MONTRÉAL, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya »), chef de file en stratégie et transformation numérique et fournisseur de confiance de l'industrie nucléaire depuis plus de 30 ans, s'est associé au CNIC (Canadian Nuclear Isotope Council - Conseil canadien des isotopes nucléaires) pour soutenir le secteur canadien des isotopes grâce à ses compétences en intelligence artificielle et en automatisation, et à son expertise en matière de systèmes numériques.

« Ce partenariat stratégique vise à aider les membres du CNIC et l'ensemble du secteur canadien des isotopes à accroître l'efficacité, la facilité et la sécurité des processus de production, de conditionnement et d'approvisionnement des isotopes afin que le Canada demeure un chef de file mondial dans ce domaine, a déclaré Nigel Fonseca, vice-président principal, Ontario et Ouest du Canada, chez Alithya. Cet engagement fait d'Alithya un excellent partenaire d'approvisionnement à long terme auprès du secteur canadien des isotopes afin de repousser les limites de la recherche et du développement de nouvelles applications des isotopes pour le traitement du cancer. »

Alithya a travaillé sur de nombreux projets dans le secteur canadien des isotopes nucléaires, fournissant des services d'ingénierie, de conception, d'essai et de simulation pour des projets impliquant de nombreuses entreprises de premier plan dans le domaine des isotopes. Ces travaux ont porté sur plusieurs aspects :

ingénierie du système pneumatique d'acheminement des isotopes de Bruce Power;

partenariat avec Isogen pour les phases d'ingénierie préliminaire et détaillée des nouveaux systèmes d'acheminement des isotopes;

conception de plateformes de simulation pour la vérification et la validation de divers systèmes d'acheminement des isotopes;

examen et supervision des systèmes de production d'isotopes des fournisseurs afin de garantir leur conformité aux normes canadiennes de génie logiciel nucléaire.

Le CNIC agit comme porte-parole pour préserver la disponibilité continue des isotopes en veillant à ce que nos politiques publiques dans ce domaine soient fondées sur la science tout en tenant compte des risques, et qu'elles favorisent la santé et le bien-être des Canadiens. L'exploitation des infrastructures physiques et de connaissances actuelles au Canada pour revitaliser la chaîne nationale d'approvisionnement en isotopes permettra de mettre au point de nouveaux traitements innovants pour les patients et de maintenir la position du Canada comme chef de file mondial dans le domaine des sciences et technologies nucléaires.

La production d'isotopes médicaux représente l'une des principales voies par lesquelles la science nucléaire a un impact positif sur les Canadiens, en fournissant des traitements anticancéreux transformateurs et alternatifs tout en générant des avantages économiques et sociétaux évidents. Les avantages les plus évidents et les prometteurs ont trait à la possibilité de traitements médicaux qui sauvent des vies grâce à l'approvisionnement en isotopes médicaux à l'usage des patients.

« Le CNIC a été créé pour établir ce type d'interconnexions entre le secteur plus large de la fabrication/automatisation avancée et le secteur canadien des isotopes. En nouant ces partenariats, nous favorisons l'innovation au sein de l'écosystème isotopique canadien et nous contribuons à garantir au Canada et au reste du monde un approvisionnement fiable et stable en isotopes essentiels à la lutte contre le cancer, a déclaré James Scongack, président du CNIC. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Alithya en tant que nouveau partenaire et je me réjouis de travailler avec eux dans le cadre de cette robuste association. »

En 2021, le CNIC s'efforcera de faire le lien entre ces associations publiques et privées dans le but d'obtenir des résultats tangibles pour les Canadiens, à la recherche de nouveaux traitements contre le cancer susceptibles de sauver des vies. Le CNIC continuera à sensibiliser le public à l'utilisation et aux avantages des isotopes médicaux/industriels et des technologies de radiation, et à travailler avec les parties prenantes gouvernementales pour s'assurer que le paysage politique public encourage l'innovation et soutient la prolifération des utilisations médicales et industrielles des isotopes.

À propos du Canadian Nuclear Isotope Council

Le CNIC est une coalition d'organisations scientifiques, de soins de santé et du secteur nucléaire qui vise à garantir que le Canada demeure un chef de file mondial dans la production d'isotopes vitaux en sensibilisant et en soutenant des politiques à long terme au niveau national et international, lesquelles permettront de sauver d'innombrables vies et de soutenir l'innovation en matière de soins de santé pour les décennies à venir. Pour en savoir plus sur le CNIC, visitez www.CanadianIsotopes.ca et suivez-nous sur Facebook , Twitter, et LinkedIn .

À propos d'Alithya et de sa pratique d'ingénierie

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie plus de 2 200 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. Nos ingénieurs hautement qualifiés conçoivent des systèmes de contrôle, développent des logiciels et fournissent des services de technologie de l'information de niveau mondial. En tant que fournisseur de services de conception de logiciels, Alithya possède une expertise qui s'étend de la salle de contrôle à la salle de conseil - de la conception et du développement de systèmes de sécurité et de contrôle aux systèmes de surveillance et IHM/SCADA, aux historiens de données d'usine, à la cybersécurité et, plus récemment, à l'apprentissage machine et à l'IA avancée.

